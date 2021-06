Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Πιλότος: Τα πρώτα του λόγια μέσα από τα κρατητήρια - Ποιος τον επισκέφθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, μέσα από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ ο συζυγοκτόνος. Ποιος και τι πήγε στον πιλότο κατά το πρώτο επισκεπτήριο. Οι ποινές που προβλέπει ο ΠΚ για τα βαρύτατα αδικήματα που αντιμετωπίζει.

Συγκλονισμένο παρακολουθεί το Πανελλήνιο ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια.

Ο σύζυγος της Καρολάϊν, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ομολόγησε ότι την έπνιξε, σκότωσε το σκυλί τους, τοποθέτησε το μωρό τους δίπλα στην νεκρή μητέρα του και έστησε σκηνικό ληστείας στο σπίτι, στα Γλυκά Νερά.

Ο κατηγορούμενος μελετά τα στοιχεία της δικογραφίας μαζί με τους συνηγόρους προκειμένου να είναι έτοιμος την ερχόμενη Τρίτη να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για τα βαρύτατα αδικήματα τα οποία αντιμετωπίζει.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Πρόκειται για τέσσερα αδικήματα τα οποία επισύρουν βαρύτατες ποινές, εφόσον του αποδοθούν και σε μεταγενέστερα στάδια της ποινικής διαδικασίας.

Οι ποινές που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα για τα συγκεκριμένα εγκλήματα είναι οι εξής:

Για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεσθείσας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, η παράγραφος 1 του άρθρου 299 ΠΚ, αναφέρει πως «όποιος σκότωσε άλλον τιμωρείται με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών». Αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασμό ψυχικής ορμής, επιβάλλεται κάθειρξη έως 15 έτη.

Για το κακούργημα της κακοποίησης ζώου, προβλέπεται ποινή κάθειρξης έως 10 έτη κατ' ανώτατο όριο. Επίσης προβλέπεται και χρηματική ποινή μέχρι 500 ημερήσιες μονάδες, το ύψος των οποίων ορίζεται από 50 έως εκατό 100 ευρώ έκαστη.

Για το πλημμέλημα της ψευδούς καταγγελίας επειδή κατέστησε άλλους υπόπτους, το άρθρο 230 ΠΚ, ορίζει «ότι όποιος, χωρίς να καθιστά άλλον ύποπτο, παριστάνει εν γνώσει του ψευδώς στην αρχή ότι τελέστηκε κάποιο κακούργημα ή πλημμέλημα, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή».

Τέλος, για το πλημμέλημα της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση στις αρχές, η παράγραφος 1 του άρθρου 224 ΠΚ ορίζει τα εξής: «Όποιος, ενώ εξετάζεται ως διάδικος ή μάρτυρας σε δικαστήριο ή ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί εξέταση για την κρινόμενη υπόθεση, εν γνώσει του καταθέτει ψευδή στοιχεία σχετικά με την υπόθεση αυτή ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών έως τρία έτη και χρηματική ποινή».

"Μαλώναμε μόνο για το παιδί – Οι γονείς της Καρολάιν είναι οικογένεια μου"

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την ομολογία της δολοφονίας της νεαρής συζύγου έκανε στον ΑΝΤ1 ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ενώ στο φως της δημοσιότητας έρχονται ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το πως έχασε την ζωή της η νεαρή γυναίκα.

Ο 33χρονος πιλότος ζητάει «συγγνώμη» από την οικογένεια της Καρολάιν, η οποία όπως αναφέρει είναι και δική του οικογένεια.

Όπως λέει χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1, ο καθ΄ ομολογία δολοφόνος της 20χρονης μητέρας, «Η συγγνώμη είναι μικρή λέξη. Είμαι συντετριμμένος… Με νοιάζει μόνο το παιδί… Έκρυψα την αλήθεια μόνο και μόνο για να μπορέσω να το μεγαλώσω. Μου αξίζει η τιμωρία μου και αρνήθηκα να με εξετάσει ψυχίατρος, είμαι πλήρως συνειδητοποιημένος για το τι έγινε».





Αναφορικά με την τύχη της κόρης τους, της Λυδίας που πριν από λίγες ημέρες είχε τα πρώτα της γενέθλια, που πέρασαν δίχως να είναι δίπλα η μητέρα της, ο 33χρονος δηλώνει στον ΑΝΤ1, «Ένα πράγμα θέλω πια. Το παιδί μας, η Λυδία να πάει είτε στη μια μου οικογένεια είτε στην άλλη μου οικογένεια. Η Λυδία είναι όλη μου η ζωή. Οι καυγάδες που είχαμε με την Καρολάιν αφορούσαν μόνο το παιδί μας».

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του 33χρονου, κ. Παπαϊώάννου τόνισε πως αν και δεν δικαιολογείται η πράξη του πελάτη του, «γνώμονάς του ήταν αποκλειστικά το παιδί» και γι’αυτό δεν ομολόγησε νωρίτερα.

«Οι πράξεις του δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είχε προσχεδιάσει ή ότι είχε δόλο. Δεν ήταν τα κίνητρά του αυτά, δεν προκύπτει ότι υπήρχε κι άλλο πρόσωπο», κατέληξε ο δικηγόρος.

Πρώτο επισκεπτήριο για τον 33χρονο πιλότο - Τι ζήτησε από τον αδελφό του

Tο απόγευμα του Σαββάτου ο συζυγοκτόνος δέχθηκε το πρώτο του επισκεπτήριο στον έβδομο όροφο στη ΓΑΔΑ. Ήταν ο αδερφός του οποίος μέχρι και πριν λίγες ώρες στεκόταν στο πλευρό της Σούζαν, μητέρας της άτυχης Καρολάιν. Ο αδερφός του, του πήγε ορισμένα ρούχα και ο πιλότος του ζήτησε ένα βιβλίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του ζήτησε το βιβλίο του γεωφυσικού Ντέβιντ Μπεγκοβίτσι «η προέλευση των πάντων». Είναι ένα βιβλίο που αφορά την έλευση του ανθρώπινου πολιτισμού από τη μεγάλη έκρηξη μέχρι και σήμερα.

Ιατροδικαστής: Σκότωσε την Καρολάιν ενώ κοιμόταν – Την έπνιγε για 6 λεπτά

Από την κατάθεση της ιατροδικαστού προκύπτει ότι «αμέσως μόλις είδα το ρολόι που φορούσε το θύμα και γνωρίζοντας ότι αυτού του είδους τα ρολόγια καταγράφουν πολλαπλές παραμέτρους της δραστηριότητας και καρδιακής λειτουργίας θεώρησα ότι έπρεπε να το βγάλω αμέσως ώστε να προστατευθεί και να μεταφερθεί για αξιολόγησης στα εγκληματολογία εργαστήρια».

Σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, αναφέρει «από τα δεδομένα λοιπόν που έχουν καταγραφεί στο smartwatch και μου εκθέτετε εκτιμώ τα ακόλουθα:

"Η καρδιακή συχνότητα ενός ατόμου εν ηρεμία ή σε φυσική δραστηριότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως την ηλικία, την κατάσταση της καρδιάς ή αν το άτομο βρίσκεται σε κατάσταση σωματικού ή ψυχικού στρες. Από τις τιμές που μου αναφέρετε θεωρώ ότι η καρδιακή συχνότητα από 48 έως 58 η οποία καταγράφεται 1:41 έως 3:51 της 11ης Μαΐου 2021 αντιστοιχεί σε περίοδο ύπνου. Το ίδιο θεωρώ και για την καταγραφή στις 3: 58 ώρα που οι παλμοί είναι 61 λεπτό. Στις 4:05 οι παλμοί αυξάνονται κατά 50 τοις 100 περίπου από τους παλμούς που είχε το άτομο εν ηρεμία στον ύπνο του. Θεωρώ ότι εκείνη τη χρονική στιγμή το άτομο βρισκόταν σε κατάσταση πολύ ισχυρού ψυχικού ή σωματικού στρες. Με δεδομένο ότι έχω προσδιορίσει την ώρα του θανάτου κατά τη στιγμή της αυτοψίας του χώρου στις πέντε με έξι ώρες από τις 10 η ώρα που ήταν η ώρα της αυτοψίας, θεωρώ απολύτως συμβατό η διαδικασία του μηχανισμού του θανάτου να έλαβε χώρα από τις 4:05 έως τις 4:11. Στις 4:11 ώρα είναι η τελευταία καταγραφή του smartwatch και θεωρώ ότι αμέσως μετά επήλθε ο θάνατος. Από την νεκροψία και νεκροτομή είχα συμπεράνει ότι η διαδικασία του θανάτου πράγματι διήρκεσε μερικά λεπτά ότι δηλαδή ο θάνατος δεν ήταν ακαριαίος».

Επιπλέον τα ιατροδικαστική ευρήματα φαίνεται πως δεν είναι συμβατά με τις περιγραφές του πιλότου με βάση όσα ο ίδιος περιέγραφε στις καταθέσεις του ότι είχαν λάβει χώρα στη σκηνή του εγκλήματος.

«Τον εξέτασα περί ώρα δύο στις 11 Μαΐου 2021 δηλαδή 8 ώρες περίπου μετά την 6:08 ώρα. Η επικοινωνία ήταν άριστη δεν έφερε κρανίο εγκεφαλικές κακώσεις ούτε εμφάνιζε ασφυκτικά σημεία. Αποκλείω την πιθανότητα ο άντρας που εξέτασα, ηλικίας 33 ετών, πιλότος στο επάγγελμα και χωρίς κρανίο εγκεφαλικές κακώσεις, να έχει παραμείνει επί 2 ώρες σε κατάσταση αναισθησίας. Η απώλεια των αισθήσεων σε ένα άτομο για οποιοδήποτε λόγο όπως φόβο, υπογλυκαιμία ή προσωρινή πρόκληση ασφυξίας, αναμένεται να διαρκέσει 10 λεπτά της ώρας και σε καμία περίπτωση 2 ώρες. Σε κάθε περίπτωση ένας νεαρός υγιής άνθρωπος δεν θα μπορούσε να παραμείνει λιπόθυμος επί 2 ώρες. Οι σωματικές του βλάβες ήταν όλως ελαφρές».

Ειδήσεις σήμερα:

Πετράλωνα - Καταγγελία για βιασμό καθαρίστριας: “την άρπαξε από το ασανσέρ και την πήγε σπίτι του”

Euro 2020: σέντρα στην 3η και… καθοριστική αγωνιστική!



Μεσσηνία: νεκρός οδηγός από σύγκρουση ΙΧ με πυροσβεστικό