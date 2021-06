Αθλητικά

Euro 2020: σέντρα στην 3η και… καθοριστική αγωνιστική!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ταυτόχρονα ξεκινούν οι αγώνες της Κυριακής, οι οποίοι θα μεταδοθούν απευθείας από τον ΑΝΤ1 και το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV.

Του Μανώλη Μανή

Έχοντας δει συναρπαστικές αναμετρήσεις, μεγάλες εκπλήξεις, αλλά και καταπληκτικά γκολ στις δύο πρώτες αγωνιστικές, είμαστε έτοιμοι για την 3η, που θα κρίνει τα πάντα!

Ιταλία – Ουαλία (19.00)

Στην Ρώμη διεξάγεται ένα σπουδαίο παιχνίδι με φόντο την πρωτιά στον όμιλο. Οι Ιταλοί έχουν προκριθεί με τους έξι βαθμούς και θέλουν έναν πόντο για να τερματίσουν πρώτοι, ενώ η Ουαλία θέλει τουλάχιστον έναν βαθμό για να «σφραγίσει» το εισιτήριό της και αυτή για την φάση των «16», ενώ με νίκη παίρνει αυτή την πρώτη θέση του ομίλου.

Ελβετία – Τουρκία (19.00)

Οι Ελβετοί έχοντας την ισοπαλία με την Ουαλία θέλουν τη νίκη για να ελπίζουν σε πρόκριση. Αυτό μπορεί να γίνει είτε κατακτώντας την 2η θέση, είτε μία από τις καλύτερες τρίτες θέσεις. Η Τουρκία από την πλευρά χωρίς πόντο και με το -5 στην πλάτη της δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Οι αγώνες της τρίτης αγωνιστικής του Euro 2020 θα μεταδοθούν απευθείας από τον ΑNT1 και το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 15:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού. Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο. Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.