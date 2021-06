Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Μάρκου στον ΑΝΤ1: η Καρολάιν αναζητούσε σπίτι να φύγει και νταντά για το παιδί της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί λέει ότι ήταν «εκδικητική» η δολοφονία του σκύλου. Τι είπε ότι κατέθεσε η σύμβουλος ψυχικής υγείας στην Αστυνομία για τις σχέσεις του ζευγαριού.

«Είναι εγκληματίας εκ πεποιθήσεως, ότι χαρακτηριστικά και να θέλουμε να του προσάψουμε αυτό δεν αλλάζει», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η Σταματία Μάρκου, συνήγορος της Ελένης Μυλωνοπούλου, συμβούλου ψυχικής υγείας της άτυχης Καρολάιν και του συζύγου της

Όπως προσέθεσε είναι χαρακτηριστικό ότι «το σκυλί το σκότωσε γιατί είχε αδυναμία στην Καρολάιν».

«Η εντολέας μου κατέθετε επί τρεις ώρες στην ΓΑΔΑ. Λέτε να είπε μόνο αυτά που έχουν γίνει γνωστά από την κατάθεση της», σημείωσε, αναφέροντας ότι στους αστυνομικούς η Ελένη Μυλωνοπούλου «μίλησε για σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις του ζευγαριού, για αυτά μίλησε αναλυτικά στις Αρχές».

«Η εντολέας μου κατέθεσε ότι η Καρολάιν αναζητούσε διαμέρισμα για να μείνει μόνη με την κόρη της, αναζητούσε νταντά για να προσέχει το παιδί, γιατί το όνειρο της ήταν να σπουδάσει ζαχαροπλαστική», είπε η κ. Μάρκου.

Όπως επεσήμανε, «Η άτυχη δολοφονηθείσα ήταν ένα παιδί χαρά Θεού. Το θέμα είναι ότι ήταν ένα παιδί. Ο δολοφόνος δεν μπορούσε να δεχθεί ότι αυτή ήταν μια σχέση που δεν είχε αύριο».

Ειδήσεις σήμερα:

Πετράλωνα - Καταγγελία για βιασμό καθαρίστριας: “την άρπαξε από το ασανσέρ και την πήγε σπίτι του”

Euro 2020: σέντρα στην 3η και… καθοριστική αγωνιστική!

Γλυκά Νερά - Πιλότος: Τα πρώτα του λόγια μέσα από τα κρατητήρια - Ποιος τον επισκέφθηκε