Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Δικηγόρος πιλότου στον ΑΝΤ1: η Καρολάιν δεν κοιμόταν, όταν...

Τι λέει ο συνήγορος του καθ΄ ομολογία δολοφόνου για την ιατροδικαστική έκθεση και τις αναφορές του πιλότου για την συμπεριφορά της 20χρονης προς το παιδί τους.

«Άλλα πράγματα έχει καταθέσει ο 33χρονος και άλλα λέει η ιατροδικαστική έκθεση», αναφορικά με το εάν η άτυχη Καρολάιν κοιμόταν ή όχι όταν την έπνιξε ο σύζυγος της, ανέφερε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο ένας εκ των συνηγόρων του πιλότου, που έχει ομολογήσει την δολοφονία της 20χρονης μητέρας.

Όπως επέμεινε ο κ. Αλ. Παπαϊωαννίδης, «η Καρολάιν δεν κοιμόταν, αυτό που αναφέρεται δεν το δεχόμαστε. Υπάρχουν στοιχεία που θα προσθέσουμε σε επίπεδο ανακρτικής Αρχής που θα εμπλουτίσουν τα δεδομένα».

«Όταν συνέβη το περιστατικό, η Καρολάιν δεν κοιμόταν. Θα δοθούν διευκρινιστικές λεπτομέρειες στην απολογία του πελάτη μου την Τρίτη. Θα δώσει κι άλλα στοιχεία για να επιβεβαιώσουμε ότι δεν κοιμόταν», επεσήμανε ο κ. Παπαϊωάννίδης.

Σε ότι αφορά τις αναφορές στις καταθέσεις του 33χρονου ότι η 20χρονη μητέρα δεν ήταν σε καλή κατάσταση ή δεν μεταχειριζόταν όπως έπρεπε την κόρη τους, ο συνήγορος του καθ΄ ομολογία του δολοφόνου είπε ότι «παρατίθεται μια σειρά γεγονότων για το τι γινόταν μέσα στο σπίτι, με τα οποία δίνει μια εικόνα ο κατηγορούμενος».