Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: οι τουρίστες μένουν περισσότερο και ξοδεύουν πιο πολλά

Τι αναφέρει η Υφυπ. Τουρισμού για τις εκτιμήσεις, αναφορικά με την τουριστική σεζόν και τις «αγορές» στις οποίες έχει στηρίξει τις ελπίδες της η αγορά.

«Έχουμε πάρει μπρος, έχουμε «ανοίξει πανιά», προφανώς με αναμονή από χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, αλλά και πιο αισιόδοξα μηνύματα από χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ, γίνονται συνέργειες και υπάρχουν ελπίδες για να πάμε καλά», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», η Σοφία Ζαχαράκη, αναφέροντας μια σειρά από διπλωματικές και πολιτικές κινήσεις που είναι σε εξέλιξη, αναφορικά με την απόφαση της Βρετανίας να εντάξει στην «πορτοκαλί λίστα» την Ελλάδα, γεγονός που σημαίνει ότι όποιος από την χώρα μας επιστρέφει στην Βρετανία θα πρέπει να μείνει σε πολυήμερη καραντίνα, γεγονός αποτρεπτικό για πολλούς τουρίστες να έρθουν στην Ελλάδα.

Όπως σημείωσε η Υφυπουργός Τουρισμού, «το θέμα είναι τι πρέπει να μετράμε; Πρέπει να μετράμε τις ημέρες διαμονής και τις δαπάνες που κάνουν οι ταξιδιώτες. Στην εποχή της πανδημίας, όσοι ταξιδεύουν μένουν περισσότερες ημέρες και ξοδεύουν περισσότερα χρήματα, σύμφωνα με τις έρευνες»

Ακόμη, η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στην «βελτίωση» των όρων που υπάρχουν στα πρωτόκολλα για τα ξενοδοχεία, λόγω της πανδημίας, σημειώνοντας ότι η «καθημερινότητα του τουρίστα είναι πιο εύκολη σε σχέση με πέρσι».