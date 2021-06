Αθλητικά

ΝΒΑ: Μυθικός Αντετοκούνμπο έστειλε στους Μπακς στους τελικούς της Ανατολής (βίντεο)

Οι Μπακς έγραψαν ιστορία, στους τελικούς της Ανατολής με μυθική 40αρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Νετς.

Μυθικός Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 40 πόντους, έφτασε σε double double (είχε και 13 ριμπάουντ), οδηγώντας τους Μπακς σε νίκη στην παράταση με 115-111 μέσα στο Μπρούκλιν, στο Game 7 των ημιτελικών της Ανατολής, και στους τελικούς (4-3).

Οι Μπακς «επέζησαν» από την συγκλονιστική εμφάνιση 48 πόντων (9 ριμπαόντ/6 ασίστ σε 53΄) του Κέβιν Ντουράν, ξεπερνώντας την απώλεια των δύο πρώτων αγώνων, συμπεριλαμβανομένης της ήττας 39 πόντων στο Game 2 και προχώρησαν στον τελικό της Ανατολής για 10η φορά στην ιστορία της ομάδας και δεύτερη στις τρεις τελευταίες σεζόν, ξανά μετά από δύο χρόνια.

Εκεί (στους τελικούς) η ομάδα του Μιλγουόκι, περιμένει τη νικήτρια από την συνάντηση Φιλαδέλφεια Σίξερς και Ατλάντα Χοκς (3-3).

Στα 50:08 λεπτά μοναδικής εμφάνισης, ο Ελληνας σούπερ σταρ εκτός από τους 40 πόντους (13/18 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 8/14 βολές) και τα 13 ριμπάουντ, είχε επίσης 5 ασίστ, 1 κόψιμο ενώ έκανε 3 λάθη και 3 φάουλ, έχοντας απέναντί του το κοινό του Μπρούκλιν.

Από κοντά Κρις Μίντλετον και Τζρου Χόλιντεϊ, με 23 και 13 πόντους αντίστοιχα .

Εκτός από τον εξαιρετικό Ντουράν, που για ένα εκατοστό θα είχε σκοράρει τρίποντο στο φινάλε της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης, αλλά πατούσε γραμμή, ισοφάρισε (109-109) και έτσι το ματς πήγε στην παράταση, ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 σε 53΄΄.

