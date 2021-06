Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Ευθυμίου: δεν προκύπτει εμπλοκή τρίτου προσώπου στον φόνο

Τι λέει η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας για την πορεία της έρευνας, τις επαφές με τον 33χρονο και την ομολογία, πριν καν του παρουσιαστούν τα στοιχεία για την «ενοχή» του.

Στα στοιχεία και την πορεία των ερευνών, αλλά και των επαφών που είχαν οι αστυνομικοί με τον 33χρονο, από την πρώτη στιγμή που έγινε το τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση στις 11 Μαΐου, μέχρι την ομολογία του για την δολοφονία της Καρολάιν, στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Άννα Ευθυμίου.

Η κ. Ευθυμίου αναφέρθηκε στις πρώτες κινήσεις των αστυνομικών που βρέθηκαν στο μοιραίο σπίτι και αντίκρισαν την σκηνή του εγκλήματος και το μωρό δίπλα στην νεκρή μητέρα, τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα τις πρώτες ώρες, αλλά και την κλιμάκωση των ερευνών και της εξέτασης στοιχείων, που είχαν ως κατάληξη, την ομολογία του 33χρονου.

Όπως επεσήμανε, ο σύζυγος της άτυχης Καρολάιν περιέγραψε στους αστυνομικούς την εκδοχή του για το πώς συνέβη το κακό στο σπίτι των Γλυκών Νερών, πριν εκείνοι του παραθέσουν τα δεδομένα από τις έρευνες που αποδείκνυαν ότι δεν ισχύουν όσα μέχρι πρότινος υποστήριζε στις μαρτυρικές καταθέσεις του.

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε ότι η αστυνομική έρευνα έχει ολοκληρωθεί και από αυτήν δεν προέκυψε εμπλοκή τρίτου προσώπου στην τέλεση του εγκλήματος στα Γλυκά Νερά, δεν υπήρξαν δηλαδή στοιχεία ότι κάποιος βοήθησε τον 33χρονο στο αποτρόπαιο έγκλημα. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι η έρευνα έχει περάσει τώρα στην ευθύνη των ανακριτικών αρχών και συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα ευρήματα μελλοντικά.

