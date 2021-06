Τεχνολογία - Επιστήμη

Γιορτή του Πατέρα: Η Google τιμά τους μπαμπάδες

Την τιμητική τους έχουν οι απανταχού μπαμπάδες. Πού, πότε και πώς καθιερώθηκε η Ημέρα του Πατέρα.

Αν και η Γιορτή της Μητέρας να είναι πιο δημοφιλής, ωστόσο η κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου είναι αφιερωμένη στη Γιορτή του Πατέρα ή Ημέρα του Πατέρα που δεν είναι άλλη από την ετήσια κινητή εορτή προς τιμήν του πατέρα, των πατρικών δεσμών και γενικά της επιρροής των πατέρων στην κοινωνία.

Ημέρα του Πατέρα είναι η 20η Ιουνίου για την πλειοψηφία των χωρών του κόσμου και η Google τιμά την ημέρα αυτή με το doodle της.

Στην Ελλάδα, καθιέρωσαν τη γιορτή οι διαζευγμένοι πατεράδες μέσω του Συλλόγου για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια (ΣΥ.Γ.Α.Π.Α.) από τον ιδρυτή Νίκο Σπιτάλα, εξαιτίας της απαξίωσης του πατέρα από τη δικαιοσύνη, στα διαζύγια. Έτσι, μαζί με όλους τους Ευρωπαίους, γιορτάζουν κάθε δεύτερη Κυριακή του Ιουνίου όταν μάλιστα τα σχολεία είναι ακόμα ανοικτά για να διδάξουν οι δάσκαλοι τον ρόλο και τις αξίες του πατέρα στην οικογένεια. Ειδική σειρά γραμματοσήμων έχει επίσης εκτυπωθεί από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Στην Αυστραλία γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου ενώ η Εκκλησία το γιορτάζει του Αγίου Πνεύματος (κινητή εορτή τον Ιούνιο). Στην Ευρώπη έπαψε να είναι «ημέρα του πατέρα» αλλά ονομάζεται «γιορτή του πατέρα» (fete des peres) με αρχή από τη Γερμανία που συνδεόταν άμεσα με την οικογενειακή έξοδο, τη γιορτή της μπύρας, κτλ.

