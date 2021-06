Life

“Πρωινοί Τύποι”: ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για τον πατέρα του, την Πρωτοψάλτη και την περιοδεία τους

Στην παρέα της εκπομπής και ο Γιώργος Σουξές από τις «Άγριες Μέλισσες», που μιλά για την "αμήχανη" επιστροφή στην σκηνή και την νέα παράσταση του.

Για τον πατέρα του, σε σχέση με το πρόσφατο βίντεο πoυ ανέβασε στα social media με τους δυο τους, μίλησε με εμφανή συγκίνηση στον ΑΝΤ1 και τους «Πρωινούς Τύπους» ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Αναφερόμενος στην «επιστροφή» των ζωντανών εμφανίσεων ανά την Ελλάδα, μετά την μερική άρση των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας, ο τραγουδοποιός είπε «έχουμε ανείπωτη χαρά, σχεδόν συγκίνηση, που ανοίγει η πόρτα του Πολιτισμού, είναι από τις τελευταίες που ανοίγουν, καθώς η ψυχαγωγία και το θεάματα είναι η επιτομή της συνάθροισης».

«Έχουμε μεγάλη χαρά που θα βρεθούμε στην σκηνή και θα έχουμε την επαφή με τον κόσμο. Έχω την τιμή φέτος να συνεργάζομαι με την κορυφαία Άλκηστη Πρωτοψάλτη, με την οποία είχαμε μια φιλία που δυνάμωσε μέσα στον εγκλεισμό, μέσα από διάφορες συζητήσεις που κάναμε. Αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να κάνουμε ένα τραγούδι μαζί και να κάνουμε αυτήν την περιοδεία μαζί, που ξεκινά από την Κύπρο και μετά ερχόμαστε στην Ελλάδα», είπε ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είπε ότι η Πολιτεία στα μέτρα των δυνατοτήτων της στάθηκε στο πλευρό των ανθρώπων του πολιτισμού στην διάρκεια της καραντίνας, η οποία όπως ανέφερε, μετά τον πρώτο αιφνιδιασμό, ήταν μια παραγωγική περίοδος για τους περισσότερους καλλιτέχνες.

Όπως σημείωσε ο τραγουδοποιός, «εγώ έκανα τέσσερα τραγούδια και συμμετείχα σε συναυλίες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση ή διαδικτυακά και μετά είδα από μηνύματα στα social media ότι ο κόσμος έκανε πάρτι στο σπίτι του, εκτονωνόταν με αυτές». Ακόμη, αναφέρθηκε στον ρόλο που έπαιξαν τα social media τον καιρό της πανδημίας και σε σχέση με τα θεάματα.

Στην παρέα της εκπομπής ήταν και ο Γιώργος Σουξές, ο Βασίλης από τις «Άγριες Μέλισσες», ο οποίος αναφερόμενος στην περίοδο της καραντίνας είπε ότι ήταν από τους τυχερούς ηθοποιούς, καθώς συμμετείχε στην τηλεοπτική σειρά του ΑΝΤ1, ωστόσο δεν έπαιζε στο θέατρο επί μακρόν. Ανέφερε δε χαρακτηριστικά, σε σχέση με την παράσταση που ανεβάζει μαζί με τον Γιάννη Απέργη, που απολαύσαμε στο «Παρουσιάστε!» του ΑΝΤ1, ότι «ανέβηκα στην σκηνή για πρόβες και δεν ήξερα, είχα ξεχάσει πως παίζουν».





