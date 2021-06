Κοινωνία

Γλυκά Νερά – Κατερινόπουλος στον ΑΝΤ1: να ερευνηθεί το κίνητρο της δολοφονίας

Τι είπε για τα λεφτά, το οικόπεδο και τις αναφορές για σπίτι στην Κρήτη. Ποιες πτυχές πρέπει να εξεταστούν από τον ανακριτή, σύμφωνα με τον πεπειραμένο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. ε.α.

«Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους αστυνομικούς για την δουλειά που έκαναν και έφτασαν σε αυτό το αποτέλεσμα», είπε ο Θανάσης Κατερινόπουλος, ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. εν αποστρατεία, μιλώντας στον ΑΝΤ1 για τις αποκαλύψεις και την ομολογία της δολοφονίας της 20χρονης στα Γλυκά Νερά από τον ίδιο τον σύζυγο της.

Όπως επεσήμανε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», «οφείλει και πρέπει ο ανακριτής να πάει σε βάθος το έγκλημα. Δεν ξυπνάει ένας ένα πρωί και κάνει ένα έγκλημα. Όπως (ενν: πρέπει να ερευνηθούν) και οι λόγοι, αν είναι αυτοί που επικαλείται ο δράστης, είναι λόγοι που μπορούν να τον οδηγήσουν στο έγκλημα».

«Δεν στοχοποιώ επαγγέλματα, δεν στοχοποιώ δουλειές, αλλά κάνει και μια δουλειά “περίεργη”», ανέφερε με νόημα για τον 33χρονο πιλότο.

Όπως προσέθεσε ο κ. Κατερινόπουλος, «κατά πληροφορία που έφθασε σε μένα, πολύ πριν, κάποιος από το ζευγάρι έψαχνε να βρει σπίτι στην Κρήτη. Αυτά δεν είναι τυχαία. Αυτά πρέπει να τα διερευνήσει η κύρια ανάκριση. Δεν ξέρω αν είναι οικονομικό το κίνητρο, δεν ξέρω τι παρτίδες είχαν».

Συνεχίζοντας, είπε «διαβάσαμε και είδαμε ότι αγόρασαν ένα οικόπεδο 10-15 ημέρες πριν την δολοφονία. Όταν αγοράζεις ένα οικόπεδο 10-15 ημέρες, πριν την δολοφονία, γιατί να φθάσεις στην δολοφονία μετά από 15 ημέρες. Αυτά δεν πρέπει να ερευνηθούν; Αν αγοράστηκε…»

«Αυτός μας είπε πως είχε και το υπόλοιπο ποσό στο σπίτι, 12.000 ευρώ. Αυτό είπε από την πρώτη στιγμή. Δεν πρέπει να διερευνηθεί και η προέλευση αυτών των χρημάτων; Είναι δάνεια, είναι καταθέσεις τους, είναι εξωτραπεζικές συναλλαγές; Με αυτήν την κατεύθυνση, δεν είναι κάτι που πρέπει να ερευνηθεί;», κατέληξε ο πολύπειρος Ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. εν αποστρατεία.

