Αντετοκούνμπο για την πρόκριση των Μπακς: Ευχαριστώ τους Έλληνες

Συγκινημένος ο Αντετοκούνμπο για την πρόκριση των Μπακς και την συμπαράσταση των Ελλήνων φιλάθλων.

Μυθικός Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 40 πόντους, έφτασε σε double double (είχε και 13 ριμπάουντ), οδηγώντας τους Μπακς σε νίκη στην παράταση με 115-111 μέσα στο Μπρούκλιν, στο Game 7 των ημιτελικών της Ανατολής, και στους τελικούς (4-3).

«Η δουλειά δεν έχει τελειώσει», είπε ο Ελληνας σούπερ σταρ, που στα 50:08 λεπτά μοναδικής εμφάνισης, ο Ελληνας σούπερ σταρ εκτός από τους 40 πόντους (13/18 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 8/14 βολές) και τα 13 ριμπάουντ, είχε επίσης 5 ασίστ, 1 κόψιμο ενώ έκανε 3 λάθη και 3 φάουλ, έχοντας απέναντί του το κοινό του Μπρούκλιν. Κουρασμένος, χαρούμενος, συγκινημένος από την συμπαράσταση των 1000 Ελλήνων φιλάθλων Barclays Center, αλλά και αποφασισμένος να φτάσει στο τέλος της διαδρομής:

«Είναι σπουδαίο το συναίσθημα, στο τέλος της ημέρας προσπαθώ να μην ενθουσιάζομαι ή να μην απογοητεύομαι. Ήμουν σχεδόν συγκινημένος απόψε εκεί έξω, γιατί πραγματικά κάναμε σπουδαία προσπάθεια. Θέλαμε να προστατεύσουμε την έδρα μας, το κάναμε με τους απίστευτους οπαδούς μας. Γυρίσαμε σε ένα μέρος στο οποίο είχαμε πέντε σερί ήττες. Όλοι ήμασταν ανυπόμονοι και νευρικοί, όμως πιστεύαμε ο ένας στον άλλο, είμαι πολύ χαρούμενος αλλά η δουλειά δεν έχει γίνει ακόμα. Πρέπει να συνεχίσουμε να βλέπουμε το ένα ματς μετά από το άλλο. Κάναμε ένα σπουδαίο βήμα, οπότε πρέπει να απολαύσουμε τη στιγμή αλλά σύντομα να δούμε τον επόμενο αντίπαλο και να συγκεντρωθούμε σε αυτόν. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα κάνουμε το σωστό, θα παλέψουμε, θα παίξουμε σωστό μπάσκετ, θα το απολαύσουμε», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Δεν έχει σημασία πόσα σουτ έχεις βάλει ή πόσα έχεις χάσει. Πρέπει να μένεις στο ματς, να παίρνεις τη σωστή απόφαση, το σωστό σουτ. Ο Χόλιντεϊ το έκανε και στο τέλος μας έδωσε τεράστια ώθηση. Έχουμε δουλέψει υπερβολικά σκληρά για να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά στη ζωή μας. Παλέψαμε γι' αυτή τη στιγμή, ήθελα να σταθούμε όρθιοι σε αυτή τη στιγμή και να την απολαύσουμε, είμαστε φτιαγμένοι γι' αυτό! Ό,τι κι αν συμβεί, μένουμε μαζί. Ο Κέβιν Ντουράντ έβαλε μεγάλα σουτ, αλλά αυτό κάνει. Παίξαμε καλό μπάσκετ, πραγματικά το θέλαμε αυτό ως ομάδα, βρεθήκαμε στο 0-2, ακόμη και απόψε μπορούσαμε να έχουμε χάσει πριν από την παράταση. Γι' αυτό λέω ότι συγκινήθηκα, γιατί όλοι ήταν σε αυτό το ματς, ο προπονητής, ο πάγκος, όλοι, όλοι έπαιξαν σκληρά», πρόσθεσε, ενώ φυσικά δεν ξέχασε να αναφερθεί στην συμπαράσταση των Ελλήνων φιλάθλων:

«Τους ευχαριστώ που ήρθαν, ήταν περίπου 1000 και μας βοήθησαν πολύ να πάρουμε τη νίκη. Συγχαρητήρια και στους Νετς γι' αυτή τη σειρά».

