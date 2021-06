Life

Ο Μπίλι Ζέιν στον ΑΝΤ1 για την Ελλάδα, την οικογένεια του και τα... γεμιστά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο “κακός” από την ταινία “Τιτανικός”, μιλά για την καταγωγή από τα Κόκκινα Λουριά, την Πάρο και την ζωγραφική, τα ελληνικά φαγητά που μαγειρεύει και τον ξάδελφο του… Νίκο Ρογκάκο.

Αποκλειστική συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και τους «Πρωινούς Τύπους» έδωσε ο χολιγουντιανός σταρ, Μπίλι Ζέιν, ο οποίος βρίσκεται για ακόμη μια φορά στην πατρίδα, για να δει καλούς φίλους, αν και αυτήν την φορά δεν επισκέφθηκε τον τόπο καταγωγής του, στην Μάνη.

Ο ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στον «Τιτανικό», αναφέρεται στις ρίζες και την σχέση με την Ελλάδα, τα ελληνικά φαγητά που ετοιμάζει, την αγάπη του για την ζωγραφική και στέλνει ένα μήνυμα στον παρουσιαστή της εκπομπής, Νίκο Ρογκάκο, που είναι ξάδελφος του.

Είναι το πρώτο σας ταξίδι στην Ελλάδα μετά την πανδημία. Ποιος είναι ο σκοπός του ταξιδιού σας;

Μπίλι Ζέιν: Να δείξω ότι η Ελλάδα είναι ανοικτή, για μένα αλλά και για τον κόσμο, γιατί την αγαπώ τόσο και ήμουν τόσο περήφανος από τον τρόπο που η Ελλάδα τα κατάφερε στα πρώτα στάδια της προετοιμασίας και ανταπόκρισης ,όσον αφορά όχι μόνο των πράξεων της κυβέρνησης αλλά και κυριως του κόσμου. 0051 όταν άκουσα ότι άνοιξε η σεζόν άρπαξα την πρώτη ευκαιρία να έρθω και ευχαριστώ που ήρθατε να μιλήσω για αυτό.

Γιατί διαλέξατε την Πάρο;

Μπίλι Ζέιν: Η Σπάρτη είναι οι ρίζες μου και το πατρικό μου αλλά η Πάρος είναι το ησυχαστήριο μου. Είχα την ευχαρίστηση να ανακαλύψω αυτό το υπέροχο νησί το 1983 όταν ήμουν ακόμη έφηβος και επέστρεψα μετά από δέκα χρόνια και σχεδόν κάθε χρόνο μετά από αυτό , για να βλέπω τους αγαπημένους φίλους μου, που είναι από τους πιο παλιούς μου φίλους όπως ο Μάρκος Σιγάλας. ‘Ήρθα γιατί είχα διάλειμμα από μια ταινία. Ήμουν κοντά ήμουν στην Βουκουρέστι για γυρίσματα και είχα τέσσερις – πέντε μέρες και βρήκα τρόπο να φύγω, να έρθω στην Αθήνα και να δω τους φίλους μου όπως την Ειρήνη Βανταράκη και τον Γαβριήλ Πετρίδη που είναι φίλοι μου που είναι εδώ και ήθελα να δω πως είναι.

Ο κορονοϊός πήρε κάποιους δικούς μου ανθρώπους και έχασα τον μπαμπά μου πριν ένα χρόνο στις 14 Ιουνίου, οπότε ήταν καλό που ήρθα και του άναψα ένα κεράκι στην εκκλησία στην Πάρο και εδώ στην Αθήνα. Αυτό ήταν σημαντικό για μένα και αφού ήμουν στην Αθήνα και δεν μπορούσα να είμαι στο Σικάγο, στην επέτειο θανάτου του πατέρα μου, με τη μητέρα μου και την αδερφή μου, ένοιωσα ότι ήταν πολύ σημαντικό γι΄ αυτόν, γιατί αγαπούσε τη χώρα του.

Είστε τόσο καλός στη ζωγραφική, όπως και στην υποκριτική. Ζωγραφίζατε στην Πάρο;

Μπίλι Ζέιν: Απολαμβάνω αυτό το νέο τρόπο έκφρασης μέσω της ζωγραφικής. Το κάνω για τον εαυτό μου, το στιλ μου είναι αφηρημένος εξπρεσιονισμός, είναι σε μεγάλο καμβά, ζωγραφίζω έξω, φτιάχνω στούντιο σε όλο τον κόσμο, όπως στην Γαλλία, στην Παλόμα, τώρα έχω ένα στην Πάρο και κρατάω τα υλικά μου εκεί.

Νιώθετε υπερήφανος που είστε Έλληνας;

Μπίλι Ζέιν: Αν νιώθω υπερήφανος που είμαι Έλληνας; Εκτός από το να είμαι πατέρας, είναι αυτό για το οποίο είμαι πιο υπερήφανος.

Μεγαλώσατε με ελληνικές Αρχές και συνήθειες;

Μπίλι Ζέιν: Μεγάλωσα σε μία πολύ ισορροπημένη ελληνοαμερικανική οικογένεια. Οι γιαγιάδες μου μιλούσαν ελληνικά και μαγείρευαν, όπως όλες οι γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες όλων μαγειρεύουν το καλύτερο ελληνικό φαγητό και μεγάλωσα να αγαπώ τη μαγειρική. Και τώρα μαγειρεύω για τα παιδιά μου αυτές τις συνταγές. Είναι η αγαπημένη μου συνήθεια όταν είμαι μαζί τους.

Τι μαγειρεύετε;

Μπίλι Ζέιν: Κοτόπουλο, φτιάχνω γεμιστές πιπεριές, κάνω φασολάδα, κάνω ωραίες σούπες… Τόσα πολλά πιάτα.

Κατάγεστε από ένα χωριό της λακωνικής Μάνης, τα Κόκκινα Λουριά. Πόσο συχνά επισκέπτεστε το χωριό σας;

Μπίλι Ζέιν: Προσπαθώ να πηγαίνω στη Σπάρτη και στο χωριό όσο πιο συχνά γίνεται.

Ο ένας από τους κεντρικούς παρουσιαστές της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής «Πρωινοί Τύποι», ο Νίκος Ρογκάκος, είναι μακρινός σας ξάδερφος. Σας έχει γνωρίσει και έχει την καλύτερη εντύπωση για σας. Έχετε να του στείλετε κάποιο μήνυμα;

Μπίλι Ζέιν: Τι κάνεις ξάδερφε; Δουλεύεις.. ΟΚ, την επόμενη φορά, έλα εδώ, να κάνουμε μπάνιο.

Λέει ότι η αδερφή σας μιλάει καταπληκτικά τα ελληνικά και ότι έχει σπουδάσει ελληνική φιλολογία. Ισχύει;

Μπίλι Ζέιν: Η αδερφή μου η Λίζα είναι, όπως λέω συνήθως, το πραγματικό ταλέντο στην οικογένεια. Μαθαίνω τόσα πολλά από αυτή και είναι τόσο ταλαντούχα ηθοποιός, τραγουδίστρια και στιχουργός. Έχει τραγουδήσει στο τραγούδι τίτλων τέλους μιας ταινίας στα αρχαία ελληνικά, που είναι απίστευτο.. να τραγουδάς όχι απλώς ελληνικά, αλλά στα αρχαία ελληνικά.

Παρακολουθήστε την αποκλειστική συνέντευξη του Μπίλι Ζέιν στην Νάνσυ Τάση:

Ειδήσεις σήμερα:

Πετράλωνα - Καταγγελία για βιασμό καθαρίστριας: “την άρπαξε από το ασανσέρ και την πήγε σπίτι του”

“Πρωινοί Τύποι”: ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για τον πατέρα του, την Πρωτοψάλτη και την περιοδεία τους

Γλυκά Νερά – Κατερινόπουλος στον ΑΝΤ1: να ερευνηθεί το κίνητρο της δολοφονίας