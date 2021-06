Πολιτική

Κορονοϊός - Νοτοπούλου: Επιτελικό μπάχαλο και στις πύλες εισόδου

Επίθεση στην Κυβέρνηση για ταλαιπωρία όσων επιχειρήσουν να περάσουν στην Ελλάδα από τα Βαλκάνια, κάνει λόγο η Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε δήλωση της, η Τομεάρχης Τουρισμού της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Κατερίνα Νοτοπούλου αναφέρει:

«Πολύωρες εξακολουθούν να είναι οι καθυστερήσεις στους Ευζώνους και τον Προμαχώνα, με ουρές χιλιομέτρων από τουρίστες από τις γειτονικές μας χώρες-παραδοσιακές αγορές- που επιθυμούν να κάνουν τις διακοπές τους. Παρά τις υπέρ προσπάθειες του ελάχιστου προσωπικού στους συνοριακούς σταθμούς, λόγω της ολιγωρίας της κυβέρνησης η κατάσταση είναι «παραλυτική» καθώς η "επιτελική κυβέρνηση" δεν φρόντισε να ενισχύσει εγκαίρως τα τελωνεία για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι απαιτήσεις των ελέγχων.

Εδώ και μήνες καταθέσαμε επίσημα πρόταση και αποτελεί και κοινή απαίτηση των τοπικών φορέων να ανοίξουν επιπλέον συνοριακοί σταθμοί για την αντιμετώπιση των αυξημένων ροών παράλληλα με την αυτονόητη αναγκαιότητα για ενίσχυση του προσωπικού όλων των κατηγοριών στις υφιστάμενες πύλες εισόδου. Παρά τις πανηγυρικές διαβεβαιώσεις του κ. Θεοχάρη για επιχειρησιακή ετοιμότητα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για άλλη μια φορά απεδείχθη επικίνδυνη για τον τουρισμό αλλά και την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας».

Η ανακοίνωση της κ. Νοτοπούλου συνοδεύεται από «φωτογραφία από τους Ευζώνους κατά τη χθεσινή επίσκεψη κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τη βουλευτή Πιερίας Μπέτυ Σκούφα»

