Euro 2020: Ο Έρικσεν, η Ίντερ και η… επιστροφή

Τι αναφέρουν οι εφημερίδες στην Ιταλία για τον γυρισμό στο Μιλάνου του παίκτη, που φέρει πλέον εμφυτευμένο απινιδωτή.

Ο Κρίστιαν Ερικσεν που βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής στο σπίτι του στο Οντένσε, θα παραμείνει εκεί για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Ετσι κι αλλιώς, φαίνεται να βρίσκεται ακόμα στο πρώτο λεπτό ενός πρωτόγνωρου για εκείνον αγώνα.

Απών, έστω και σαν παρουσία, από την πρώτη συγκέντρωση της Ιντερ το Σιμόνε Ιντζάγκι, στις 8 Ιουλίου, όταν επιστρέψει στο Μιλάνο, σύμφωνα με ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, θα πραγματοποιήσει όλες τις εξετάσεις που έκανε και στις μέρες νοσηλείας στην Κοπεγχάγη.

Ο ιταλικός σύλλογος υποχρεούται να το πράξει, σύμφωνα με την ασφάλεια που έχει κάνει, μετά την άφιξή του από την Τότεναμ.

Χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημη διάγνωση, οι Ιταλοί αναφέρουν ότι ήταν μυοκαρδίτιδα. Το ζήτημα είναι εάν είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί. Εάν όχι, ο απινιδωτής θα είναι μόνιμος και έτσι στην Ιταλία ο Δανός δεν θα μπορούσε πλέον να αγωνιστεί.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στην πιο αισιόδοξη υπόθεση, η επιστροφή στην ανταγωνιστική δραστηριότητα θα χρειαζόταν ακόμη πολύ χρόνο. Τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης, πριν κάνει την πρώτη του επίσκεψη στο γυμναστήριο.

