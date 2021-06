Αθλητικά

Euro 2020: τρεις ομάδες δεν έχουν δεχθεί γκολ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσο συχνά μπαίνουν γκολ, ποιες ομάδες έχουν την καλύτερη άμυνα και την καλύτερη επίθεση όσα όσα πρέπει να ξέρετε για τα στατιστικά της διοργάνωσης.

Συνολικά 55 γκολ σημειώθηκαν στις 24 αναμετρήσεις μετά και την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής του EURO 2020 (από τις συνολικά 51 του τουρνουά), η οποία ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ.

Αυτό σημαίνει ένα γκολ κάθε 39 λεπτά ή 2,30 γκολ ανά παιχνίδι, με τα περισσότερα (15) να σημειώνονται στο χρονικό διάστημα 46΄-60΄.

Την καλύτερη επίθεση (6 γκολ) έχει η Ιταλία, τη μεγαλύτερη κατοχή μπάλας (72%) η Ισπανία, τη μεγαλύτερη ακρίβεια σε πάσες (90%) η Γερμανία, τις περισσότερες προσπάθειες για γκολ (45) η Δανία, τα πιο πολλά τάκλιν (40) η Ουγγαρία, ενώ η τσεχία έχει τις πιο πολλές (100) ανακτημένες μπάλες.

Τρεις είναι οι ομάδες που κράτησαν ανέπαφη την εστία τους: Σουηδία, Αγγλία, Ιταλία.

Από 3 γκολ έχουν Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία), Πάτρικ Σικ (Τσεχία), πρώτοι σε ασίστ (2) είναι οι, Τζοσούα Κίμιχ (Γερμανία), Ράφα Σίλβα (Πορτογαλία), Ρόμπιν Γκόσενς (Γερμανία), Ντομένικο Μπεράρντι (Ιταλία) και Γκλάρεθ Μπέιλ (Ουαλία).

Τη μέγιστη ταχύτητα (33,8 χλμ ανά ώρα) σημείωσε ο Λεονάρντο Σπινατσόλα (Ιταλία) και τα περισσότερα χιλιόμετρα (25,2) «έγραψε» ο Αλεξάντρ Γκολόβιν (Ρωσία).

Τα περισσότερα σουτ στην εστία (6) έχει ο Πάτρικ Σικ (Τσεχία), τη μεγαλύτερη ακρίβεια σε πάσες (100%) ο Ματίς ντε Λιχτ (Ολλανδία), τις περισσότερες ανακτήσεις μπάλας (22) ο Στεφάν ντε Φράι (Ολλανδία), τα πιο πολλά τάκλιν (10) ο Μανουέλ Λοκατέλι (Ιταλία), και τις περισσότερες αποκρούσεις (1) οι Ουγκουρτσάν Τσακίρ (Τουρκία) και Στόλε Ντιμιτρέφσκι (Βόρεια Μακεδονία).

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Οι αγώνες της τρίτης αγωνιστικής του Euro 2020 θα μεταδοθούν απευθείας από τον ΑNT1 και το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.