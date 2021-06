Πολιτική

Μαριέττα Γιαννάκου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο η βουλευτής της ΝΔ

Στο Νοσοκομείο Ναυπλίου εισήχθη η πρώην υπουργός και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαριέττα Γιαννάκου.

Στο Νοσοκομείο Ναυπλίου εισήχθη αργά το βράδυ του Σαββάτου, η πρώην υπουργός και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαριέττα Γιαννάκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώην υπουργός διαγνώστηκε με λοίμωξη του αναπνευστικού και είναι σε σταθερή κατάσταση που δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

Η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός αναμένεται να λάβει εξιτήριο μέσα στο επόμενο 24ωρο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Γιαννάκου βρισκόταν στην Αργολίδα και συγκεκριμένα στο Κρανίδι Ερμιονίδας όταν αισθάνθηκε δύσπνοια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χτες βράδυ, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στο περιβάλλον της πρώην υπουργού. Η κ. Γιαννάκου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου χτες στις 10 το βράδυ και οι γιατροί προχώρησαν σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το πρόβλημα υγείας της.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

