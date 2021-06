Πολιτική

Δένδιας: Στο Λουξεμβούργο για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναμένεται να υιοθετηθούν νέες κυρώσεις για τη Λευκορωσία μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.

Στο Λουξεμβούργο θα μεταβεί τη Δευτέρα 21 Ιουνίου ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται οι σχέσεις Ε.Ε.-Τουρκίας ενόψει του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Λατινική Αμερική, καθώς και το Ιράκ, με τον υπουργό Εξωτερικών του οποίου προβλέπεται γεύμα εργασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Αναμένεται, επίσης, να υιοθετηθούν νέες κυρώσεις για τη Λευκορωσία μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός θα συμμετάσχει σε πρωινό εργασίας, στο περιθώριο του Συμβουλίου, με την ηγέτη της Λευκορωσικής αντιπολίτευσης, κυρίαΤσιχανούσκαγια.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων: 82 εκατομμύρια άνθρωποι ξεριζώθηκαν παγκοσμίως

Φωτιά στην Κυανή Ακτή

Η Κυριακή της Πεντηκοστής στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών