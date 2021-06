Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι για Χάρι Κέιν: Η τελική πρόταση στην Τότεναμ

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας θα κάνει μόνο μία πρόταση για τον αρχηγό της εθνικής Αγγλίας, σύμφωνα με την Daily Star. Πόσα χρήματα δίνει.



Η Μάντσεστερ Σίτι θα επιχειρήσει να ντύσει με τη φανέλα της τον Χάρι Κέιν, προσφέροντας στην Τότεναμ 100 εκατομμύρια λίρες ή διαφορετικά 116 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό αναφέρει σήμερα η βρετανική εφημερίδα Daily Star, σημειώνοντας ότι η πρωταθλήτρια Αγγλίας θα κάνει μόνο μία πρόταση για τον αρχηγό της εθνικής Αγγλίας, δεν θα υπάρχει δεύτερη επιλογή, αφού θέλει να είναι μια «γρήγορη κίνηση».

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Τότεναμ, Ντάνιελ Λέβι, έχει εκτιμήσει τον Χάρι Κέιν, σε περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ, οπότε δεν θα είναι τόσο απλή συμφωνία.

Ο 27χρονος Αγγλος διεθνής επιθετικός, που ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της Premier League την περασμένη σεζόν, έχει εκφράσει την επιθυμία του να αλλάξει ομάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του.

