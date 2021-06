Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ρωσία: “Ναι” σε διαθεσιμότητα εργαζομένων που αρνούνται να εμβολιαστούν

Καλπάζει η πανδημία στην χώρα. Πού οφείλεται η "έκρηξη" των κρουσμάτων. Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας της Ρωσίας.

Οι εργαζόμενοι, που θα αρνούνται να εμβολιαστούν κατά της Covid-19 στις περιοχές όπου είναι υποχρεωτικό, θα μπορούν να τεθούν σε διαθεσιμότητα, ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας της Ρωσίας, με φόντο την επιδημία του κορονοϊού που καλπάζει στη χώρα.

«Εάν οι υγειονομικές αρχές μιας περιοχή καταστήσουν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, ένας εργαζόμενους, που δεν έχει εμβολιαστεί, θα μπορούσε να τεθεί σε διαθεσιμότητα», δήλωσε ο Αντόν Κοτιάκοφ σε ρωσικά ΜΜΕ χθες, δηλώσεις τις οποίες αναπαρήγαγε σήμερα το κυβερνητικό δίκτυο Telegram παρακολούθησης της επιδημίας.

Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό, η περίοδος διαθεσιμότητας θα διαρκεί όσο παραμένει σε ισχύ το διάταγμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Μπροστά σε μια αύξηση των κρουσμάτων, η πόλη της Μόσχας και η ευρύτερη περιοχή της ήταν οι πρώτες στη Ρωσία, αυτήν την εβδομάδα, που κατέστησαν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό, για τους εργαζόμενους του κλάδου των υπηρεσιών.

Έκτοτε, άλλες επτά περιοχές, μεταξύ αυτών η Αγία Πετρούπολη, έλαβαν ανάλογα μέτρα, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ.

Έπειτα από δύο συνεχόμενες ημέρες ρεκόρ κρουσμάτων, η Μόσχα κατέγραψε μια μικρή μείωση σήμερα με 8.305 κρούσματα σε διάστημα 24 ωρών. Ο αριθμός αυτός είναι πολύ υψηλότερος σε σύγκριση με δύο εβδομάδες πριν, όταν καταγράφονταν περίπου 3.000 ημερήσια κρούσματα.

Η «εκτίναξη» αυτή των μολύνσεων οφείλεται, σύμφωνα με τις αρχές, στην παραλλαγή Δέλτα, που ταυτοποιήθηκε πρώτα στην Ινδία και η οποία εντοπίζεται σε σχεδόν το 90% των νέων ασθενών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σεργκέι Σομπιάνιν.

Η αύξηση των κρουσμάτων ευνοείται από μια επίπονη εκστρατεία εμβολιασμών, με τους Ρώσους να είναι καχύποπτοι απέναντι στα εμβόλια, από την απουσία περιορισμών εδώ και μήνες και από τον μη σεβασμό των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης και χρήσης της μάσκας.

