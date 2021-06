Κόσμος

Κορονοϊός: Γαλλία και Ιαπωνία χαλαρώνουν τα μέτρα

Ορισμένες χώρες χαλαρώνουν τα μέτρα του κατά της Covid-19, την ώρα που η Βραζιλία ξεπέρασε το όριο των 500.000 νεκρών.

Έξοδοι χωρίς περιορισμούς στη Γαλλία, άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Ιαπωνία: ορισμένες χώρες χαλαρώνουν σήμερα τα μέτρα του κατά της Covid-19, λόγω της υγειονομικής βελτίωσης που καταγράφεται, μια προοπτική πολύ μακρινή στη Βραζιλία, η οποία ξεπέρασε το όριο των 500.000 νεκρών και όπου ένα τρίτο κύμα της επιδημίας φαίνεται πως ελλοχεύει.

Η Κίνα, από την πλευρά της, έχει ήδη χορηγήσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίων κατά της Covid, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας, χωρίς να διευκρινίσει το ποσοστό του πληθυσμού που έχει πλήρως εμβολιαστεί. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο του αριθμού των δόσεων που έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως, ήτοι 2,5 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, την Παρασκευή, βασιζόμενη σε επίσημες πηγές.

Τρεις ημέρες μετά το τέλος της υποχρέωσης χρήσης της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, οι Γάλλοι ξαναβρίσκουν μια σχεδόν φυσιολογική ζωή, με την άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, που είχε επιβληθεί πριν από 8 μήνες, χάρη στη μείωση των μολύνσεων.

Άλλες χώρες, μεταξύ αυτών η Γερμανία ή η Ισπανία, προσανατολίζονται προς μια σταδιακή άρση της χρήσης της μάσκας.

Στην Ιαπωνία, εξάλλου, έναν μήνα πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες (23 Ιουλίου- 8 Αυγούστου), η κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης ήρθη σήμερα, όπως προβλεπόταν, στο Τόκιο και σε άλλες οκτώ περιοχές, όμως περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ. Στα μπαρ και τα εστιατόρια θα επιτρέπεται εκ νέου να πωλούν αλκοόλ, έως τις 19.00, όμως θα πρέπει να κλείνουν στις 20.00.

Τρίτο κύμα στην Βραζιλία

Στη Βραζιλία, που έγινε χθες η δεύτερη χώρα παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ που ξεπέρασε το όριο τω 500.000 νεκρών από την Covid-19, η πρόσφατη αύξηση των ημερήσιων θανάτων επιβεβαιώνει την άφιξη ενός τρίτου κύματος. Ο τελευταίος απολογισμός του υπουργείου Υγείας κάνει λόγο για 500.800 νεκρούς, εκ των οποίων 2.301 που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Αυτήν την εβδομάδα, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος ημερήσιων θανάτων ξεπέρασε τους 2000 για πρώτη φορά από τις 10 Μαΐου, σε αυτήν τη χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων. Η κατάσταση είναι κρίσιμη στις 19 από τις 27 πολιτείες της Βραζιλίας, με πληρότητα άνω του 80% στις κλίνες των ΜΕΘ και 90% σε οκτώ εξ αυτών. Η εκστρατεία εμβολιασμού στη Βραζιλία ξεκίνησε με καθυστέρηση, στα μέσα Ιανουαρίου και μόλις το 29% του πληθυσμού έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση και το 11,36% έχει εμβολιαστεί πλήρως.

Στον αντίποδα η Κίνα, όπου ο ιός έχει σχεδόν εξαλειφθεί εδώ και έναν χρόνο, χάρη στις υποχρεωτικές καραντίνες, τη μαζική διεξαγωγή τεστ ή τις εφαρμογές κινητών τηλεφώνων για τον έλεγχο των μετακινήσεων και οι οι αρχές συνεχίζουν να πιέζουν τους κατοίκους να εμβολιαστούν, επιμένοντας στην εθνική αλληλεγγύη και το καθήκον τους ως πολίτες. Η χώρα του 1,4 δισεκατομμυρίου κατοίκων κατέγραψε μόλις 23 νέα κρούσματα σε διάστημα 24 ωρών, όλα προέρχονται από το εξωτερικό και έχουν τεθεί σε καραντίνα.

