Σκύρος - Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Επίσκεψη στην 135η Σμηναρχία Μάχης (εικόνες)

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνομίλησε με το προσωπικό των μαχητικών αεροσκαφών, ενώ επισκέφθηκε το κλιμάκιο της διακλαδικής μονάδος Medium Altitude - Long Endurance UAV.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος επισκέφθηκε, την Παρασκευή 18 Ιουνίου, την 135η Σμηναρχία Μάχης στη Σκύρο. Όπως ανακοινώθηκε, η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγραμματισμού ενημέρωσης του αρχηγού για τις δραστηριότητες των μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνομίλησε με το προσωπικό των μαχητικών αεροσκαφών που εκτελούν καθήκοντα επιφυλακής, εξάροντας την σπουδαιότητα της αποστολής τους σε ό,τι αφορά στην προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Επίσης, επισκέφθηκε το κλιμάκιο της διακλαδικής μονάδος Medium Altitude - Long Endurance UAV, από την οποία επιχειρεί το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Heron 1 που αποκτήθηκε πρόσφατα. Εκεί είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις δυνατότητες του συστήματος ως προς τη συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση και αναγνώριση και την μεταφορά εικόνας σε πραγματικό χρόνο στο ΓΕΕΘA. Σημειώνεται ότι το σύστημα Heron εντάχθηκε τον Ιούνιο του 2021 στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Τέλος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε την 22η Μοίρα Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT PAC III, όπου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει την ετοιμότητα του προσωπικού και την υψηλή διαθεσιμότητα των μέσων, για ανάληψη και επιτυχή διεξαγωγή αμυντικών επιχειρήσεων με την εκτέλεση αποστολών ενεργού αεράμυνας και καταστάσεων ανάγκης οποτεδήποτε απαιτηθεί, σύμφωνα με τα ισχύοντα σχέδια.

Μιλώντας στο στρατιωτικό προσωπικό έδωσε κατευθύνσεις για συνεχή επαγρύπνηση και εξήρε τον επαγγελματισμό, την αποφασιστικότητα, την διακλαδική λειτουργία και την ευελιξία που επιδεικνύουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

