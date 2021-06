Αθλητικά

Μανωλάς στη Νάπολι: “Πάρτε τον Τσιμίκα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκαλύπτει η ιταλική εφημερίδα Corriere dello Sport για την πρόταση του Κώστα Μανωλά στον πρόεδρο της ιταλικής ομάδας.



«Νομίζω ότι είναι σημαντικός παίκτης, ένας για τη Νάπολη. Θα τα πήγαινε καλά και στη Serie A». Με αυτά τα λόγια, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere dello Sport, ο Κώστας Μανωλάς μίλησε στον πρόεδρο της ιταλικής ομάδας, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις και τον αθλητικό διευθυντή, Κριστιάνο Τζουντόλι, παροτρύνοντας τους να προχωρήσουν στην απόκτηση του Κώστα Τσιμίκα από την Λίβερπουλ.

Η θέση του αριστερού μπακ , αποτελεί πρωταρχικό στόχος της Νάπολι και ο Τσιμίκας, που φαίνεται να βρίσκεται-επίσης- στα χαρτιά του «κατασκόπου» της ομάδας του ιταλικού Νότου, Μαουρίτσιο Μικέλι, είναι μεταξύ των ονομάτων που εξετάζει ο Κριστιάνο Τζουντόλι.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος Εντερσον Παλμιέρι της Τσέλσι, ο 22χρονος Γκαμπριέλ Γκουντμουντσον της Γκρόνινγκεν και ο 22χρονος Ουκρανός της Ντιναμό Κιέβου, Βίταλι Μικολένκο , εξετάζονται επίσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιορτή του Πατέρα - Κικίλιας: Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του

Σαντορίνη - Ηλιόπουλος: ανησυχία για τους Βρετανούς και την ινδική μετάλλαξη

Φωτιά στην Κυανή Ακτή