Αθλητικά

Euro 2020: Έντονη κριτική στον Σάντος – “Ανίκανος να διαλύσει τη γερμανική τακτική”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Φερνάντο Σάντος δεν απόφυγε την κριτική των ΜΜΕ στη χώρα τουμετά την ήττα από την Γερμανία.



Μπορεί η Πορτογαλία χθες στο Μόναχο να κατάφερε στο τέλος να...διορθώσει τις αποστάσεις στην ήττα της από την Γερμανία (2-4), όμως ο Φερνάντο Σάντος δεν απόφυγε την κριτική των ΜΜΕ στη χώρα του.

Μπορεί το ζήτημα της διατήρησης του 66χρονου Φερνάντο Σάντος στον πάγκο, ομοσπονδιακό προπονητή από το 2014 και με συμβόλαιο μέχρι το 2024, να μην κυριαρχεί ακόμη στις συζητήσεις, ο Τύπος όμως τον χαρακτηρίζει ως τον κύριο υπεύθυνο για την ήττα.

«Ο Φερνάντο Σάντος ανίκανος να διαλύσει τη γερμανική τακτική», γράφει στην πρώτη σελίδα της η Record, μία από τις τρεις πορτογαλικές αθλητικές ημερήσιες εκθέσεις, μιλώντας στις στήλες της «η καταστροφή του Μονάχου».

Όλοι μιλάνε για παραχώρηση πολύ εύκολων γκολ, διότι δεν διόρθωσε το μειονέκτημα μιας δεξιάς πλευράς στο έλεος των αναρρίχησης του άσου της Αταλάντα, Ρόμπιν Γκούσενς.

«Η Γερμανία ήταν προβλέψιμη στον τρόπο της (...) αλλά δεν καταφέραμε να τη συγκρατήσουμε, είχαμε δυσκολίες στα πλάγια», είπε ο Σάντος μετά τον αγώνα, αναλαμβάνοντας «όλη η ευθύνη» για την ήττα.

«Αν ο σημερινός αγώνας μας έχει πει κάτι, είναι ότι αυτή η ομάδα έχει αποτύχει και ότι ο Φερνάντο Σάντος πρέπει να τοποθετήσει το ματς στο συρτάρι αποτυχημένων εμπειριών », ανέφερε ο Αντόνιο Ταντέια, διάσημος Πορτογάλος σχολιαστής ποδοσφαίρου .

Η απάθεια και η έλλειψη φρεσκάδας , οι πολύ γρήγορα εξαντλημένοι παίκτες, έκαναν την εξειδικευμένη ιστοσελίδα MaisFutebol να λέει ότι η Πορτογαλία υπερασπίστηκε τον εαυτό της «με σπαθιά και ξύλινες ασπίδες εναντίον ενός γερμανικού Πάντσερ».

Μεταξύ των έντεκα παικτών που ξεκίνησαν τη συνάντηση, μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που έφτασε τα 107 γκολ, ενώ έδωσε και την ασίστ στο δεύτερο γκολ, απέφυγε την κριτική. Αντίθετα στην καρδιά της «καταιγίδας», Ντανίλο Περέιρα (Παρί ΣΖ) και Ρικάρντο Καρβάλιο (Σεβίλη).