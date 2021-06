Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Κούλα Τοπαλούδη: Η Καρολάιν δεν μιλούσε για να μην χαλάσει το παραμύθι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Σε καιρό πανδημίας δεν σκοτώνει μόνο ο κορoνοϊός αλλά και η έμφυλη βία» ανέφερε η μητέρα της αδικοχαμένης Ελένης Τοπαλούδη.





«Σε καιρό πανδημίας δεν σκοτώνει μόνο ο κορονοϊός αλλά και η έμφυλη βία. Σπίτια που κρύβουν Γολγοθά, με κακοποιητές συζύγους», είπε στην ΕΡΤ η μητέρα της αδικοχαμένης Ελένης Τοπαλούδη. Η Κούλα Τοπαλούδη είπε για την 20χρονη Καρολάιν ότι «δεν συνδέθηκε με οικοδόμο η μπετατζή, αλλά με ωραίο πιλότο», σχολιάζοντας ότι η αδικοχαμένη «δεν μίλησε για να μην χαλάσει το παραμύθι».



«Οι νάρκισσοι και η πατριαρχική κοινωνία δεν επιτρέπουν όχι. Ακόμη και η φίλη της δεν έκανε τίποτα να ενημερώσει τους γονείς. Κι αυτός με μεγάλο σαδισμό έπεσε στο κορμί της κι έβαλε πάνω στη νεκρή μανούλα το παιδί, που θα μισήσει για μια ζωή τον φονιά», συνέχισε η Κούλα Τοπαλούδη.

«Δέχομαι μηνύματα από πολλές γυναίκες, 30ρες με παιδιά 7 χρονών που λένε ότι θα τα τινάξουν στον αέρα γιατί δεν αντέχουν», πρόσθεσε η μητέρα.

Η Κ. Τοπαλούδη επέμεινε ότι ακόμη και κακοποιημένες σε νοοσοκομεία «δεν τολμάνε να καταγγείλουν γιατί οι περισσότερες δεν έχουν δουλειές για να πατήσουν στα πόδια τους». Ποιοι ξενώνες δέχονται να βρούν εργασία σε κακοποιημένη γυναίκα» πρόσθεσε.

«Από την πολλή αγάπη τα παιδιά αφήνουν το παραμύθι για να μην πληγώσουν τους γονείς», ανέφερε η κυρία Τοπαλούδη.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: Νεαρός καταπλακώθηκε από τρακτέρ (εικόνες)

Σκύρος - Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Επίσκεψη στην 135η Σμηναρχία Μάχης (εικόνες)

Μάντσεστερ Σίτι για Χάρι Κέιν: Η τελική πρόταση στην Τότεναμ