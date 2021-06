Κοινωνία

Κολωνός: Χειρουργήθηκε στην κοιλιά η 16χρονη που μαχαιρώθηκε από ανήλικη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις από τις επτά ανήλικες που συμμετείχαν σε αιματηρό επεισόδιο. Πώς έγινε η συμπλοκή.



Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις από τις επτά ανήλικες που συμμετείχαν σε αιματηρό επεισόδιο χθες το βράδυ στον Κολωνό. Οι τρεις κατηγορούμενες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά περίσταση, ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη.

Εν τω μεταξύ, σοβαρός χαρακτηρίζεται ο τραυματισμός της 16χρονης που δέχτηκε από 15χρονη μαχαιριές στο πόδι και την κοιλιά και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Το χτύπημα σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν εγκάρσιο και κοντά στη σπλήνα.

Όλα έγιναν χθες λίγο μετά τις 18.30 στο λόφο Ιππικού στον Κολωνό, στη συμβολή των οδών Διστόμου και Τριπόλεως δόθηκε το αιματηρό ραντεβού. Τα επτά κορίτσια που γνωρίζονται μεταξύ τους και μάλιστα την προηγούμενη ημέρα είχαν πάει στη θάλασσα, συναντήθηκαν προκειμένου να λύσουν διαφορές που είχαν προκύψει στην παραλία.

Η δράστιδα ανέφερε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει, αλλα δεν είχε επιχείρημα για τον λόγο που είχε μαζί της σουγιά. Ο δικηγόρος της 15χρονης μίλησε στην ΕΡΤ και δήλωσε ότι η κοπέλα λυπάται είναι μετανιωμένη και ζητάει συγγνώμη στο 16χρονο κορίτσι που τραυμάτισε και της εύχεται καλή ανάρρωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Σαντορίνη - Ηλιόπουλος: ανησυχία για τους Βρετανούς και την ινδική μετάλλαξη

Γλυκά Νερά - Δικηγόρος πιλότου στον ΑΝΤ1: η Καρολάιν δεν κοιμόταν, όταν...

Πετράλωνα - Καταγγελία για βιασμό καθαρίστριας: “την άρπαξε από το ασανσέρ και την πήγε σπίτι του”