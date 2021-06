Καιρός

Ο καιρός την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Ζέστη και τοπικές βροχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς και σε ποιες θα βρέξει. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Γενικά αίθριος καιρός θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3, πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα γύρω ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες . Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και στα ορεινά είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά και στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4, πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 35, στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στα υπόλοιπα νησιά και τα παραθαλάσσια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ειδήσεις σήμερα:

Επανομή – Ιατρικό λάθος: Καταγγελία για θάνατο 14χρονης

Μήτογλου: στην Αρμάνι η συνέχεια της καριέρας του

Σεισμός στα Τρίκαλα