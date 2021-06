Κόσμος

Βέλγιο: Πτώμα άνδρα βρέθηκε σε δάσος

Οι Αρχές εικάζουν ότι πρόκειται για τον ύποπτο για τρομοκρατία που αναζητείτο εδώ και 4 εβδομάδες.

Ένα πτώμα που βρέθηκε σήμερα στο ανατολικό Βέλγιο θα μπορούσε να ανήκει στον ακροδεξιό στρατιωτικό Γιούργκεν Κόνινγκς, που ήταν ύποπτος για τρομοκρατία και που αναζητείτο εδώ και 4 εβδομάδες από τις αρχές, από τις 17 Μαΐου, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, όπως έγινε γνωστό από την ομοσπονδιακή εισαγγελία, σε ένα δελτίο τύπου.

Η αιτία θανάτου είναι, πιθανόν, βάσει του αρχικού πορίσματος, αυτοκτονία από πυροβόλο όπλο, την οποία θα πρέπει να επιβεβαιώσει ένας ιατροδικαστής, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

Το πτώμα εντοπίστηκε στο δάσος της κοινότητας Ντίλσεν-Στόκεμ, στην περιοχή, όπου είχαν πραγματοποιηθεί έρευνες μετά την ανακάλυψη του οχήματός του, το οποίο είχε εγκαταλείψει.

O 46χρονος στρατιωτικός θεωρείτο επικίνδυνος και το όνομά του είχε καταχωρηθεί από τον οργανισμό αναλύσεων τρομοκρατικής απειλής του Βελγίου στον σχετικό κατάλογο. Οι αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, αφότου είχε απειλήσει έναν γνωστό ιολόγο της χώρας. Πιστεύεται πως σχεδίαζε να επιτεθεί σε κρατικές υποδομές ή άλλα δημόσια πρόσωπα.

Είχε πρόσβαση σε όπλα και πολεμοφόδια στο στρατόπεδό του.

