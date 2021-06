Το Ιράν διέκοψε τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα

Κόσμος

Λίγο πριν τη λήξη της συμφωνίας για παρακολούθηση των πυρηνικών προγραμμάτων, η Τεχεράνη διέκοψε τις συνομιλίες με τις διεθνείς δυνάμεις.

Το Ιράν και οι έξι διεθνείς δυνάμεις διέκοψαν τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, προκειμένου να έχουν διαβουλεύσεις στις πρωτεύουσες τους, δήλωσε σήμερα ο απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ενρίκε Μόρα δεν έδωσε καμία ένδειξη για το πότε θα επαναληφθούν οι συνομιλίες, όμως επισήμανε πως έχει επιτευχθεί πρόοδος κι ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη σύναψη μιας συμφωνίας, όταν επιστρέψουν.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος πρόσθεσε πως αναμένει ότι ο διεθνής οργανισμός επιτήρησης των πυρηνικών και η Τεχεράνη θα καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την παράταση μιας συμφωνίας παρακολούθησης των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν, η οποία λήγει στις 24 Ιουνίου.

Ο απεσταλμένος της Ρωσίας Μίκαελ Ουλιάνοφ είπε σε δημοσιογράφους πως κανείς δεν γνωρίζει πότε θα επαναληφθούν οι συνομιλίες.

