Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα παραβιάζει τις συμφωνίες - Ο Δένδιας μιλά πίσω από την πλάτη μου

Νέες προκλήσεις από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών και αιχμές κατά του Νίκου Δένδια.



«H Ελλάδα θα πρέπει να σταματήσει να προβαίνει σε ενέργειες που φθείρουν το καθεστώς της αποστρατικοποίησης των νησιών. Πρέπει να τερματίσει τις προβοκάτσιες, τις προκλήσεις και τις προκλητικές ενέργειες» αξίωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά το τέλος Φόρουμ Διπλωματίας που διοργανώθηκε στην Αττάλεια.

Απαντώτας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, είπε: «Μετά τις εντάσεις που συνεχίστηκαν για κάποιο διάστημα, ξεκινήσαμε και πάλι διάλογο με την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε επίσης τις διαβουλεύσεις μας. Ο κ. Δένδιας ήρθε στην Τουρκία και εγώ πήγα στην Ελλάδα. Ο Πρόεδρός μας είχε επίσης συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη. Έχουμε συμφωνία κυρίων να μην κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο, αλλά βλέπουμε ότι η Ελλάδα εξαγγέλει NAVTEX. Εν ολίγοις, η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τις προκλήσεις, τις προκλητικές ενέργειες» δήλωσε, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Επιπλέον, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αποκάλεσε τον Νίκο Δένδια «φίλο που μιλάει πίσω από την πλάτη».

«Συνηθίσαμε στις δηλώσεις τους. Πάμε, κάνουμε συνέντευξη τύπου και όλα καλά, αλλά μετά ο φίλος μου Νίκος Δένδιας συνεχίζει και λέει διάφορα από πίσω μου. Αλλά εμείς τα παραβλέπουμε. Για το καλοκαίρι έχουμε μια συμφωνία κυρίων για να μην πραγματοποιούνται στρατιωτικές ασκήσεις στο Αιγαίο, αλλά βλέπουμε πως η Ελλάδα εξέδωσε NAVTEX για άσκηση. Είχαμε επίσης συμφωνία για να μη γίνονται ασκήσεις στις εθνικές γιορτές. Η Ελλάδα παραβίασε και αυτή τη συμφωνία» υποστήριξε.

Στο Λουξεμβούργο μεταβαίνει την Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., όπου θα συζητηθούν μεταξύ άλλων οι σχέσεις Ε.Ε.-Τουρκίας, ενόψει του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την ερχόμενη Πέμπτη.

