Καιρός: Πού έφτασε τους 36,6 βαθμούς το θερμόμετρο

Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν οι μέγιστες θερμοκρασίες. Που θα βρέξει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.



Μικρή άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία σήμερα, με τον υδράργυρο να φθάνει τους 36,6 βαθμούς Κελσίου στα Τρίκαλα και να ξεπερνά τους 34 βαθμούς σε πολλά μέρη στην υπόλοιπη χώρα (Μακρακώμη Φθιώτιδας και Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας από 34,7, Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας 34,6, Στυλίδα Φθιώτιδας και Ωλένη Ηλείας από 34,5, Καλαμπάκα και Σπάρτη από 34,4), σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών-meteo.

Τη Δευτέρα αναμένεται άστατος καιρός με βροχές ή καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα και σε ορισμένες περιπτώσεις θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 15 έως 33, στην Κεντρική Ελλάδα από 15 έως 36 βαθμούς, στην Ήπειρο από 15 έως 34, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 33 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις θερμές ώρες της ημέρας θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς.

