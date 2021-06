Πολιτική

Μαριέττα Γιαννάκου: Μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας από το νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου εισήχθη εκτάκτως χθες η Μαριέττα Γιαννάκου.

Με την πρώην Υπουργό Παιδείας και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας έχει επικοινωνήσει ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Η Μαριέττα Γιαννάκου βρισκόταν στο Κρανίδι όταν το βράδυ του Σαββάτου αισθάνθηκε δύσπνοια και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της πρώην υπουργού.

