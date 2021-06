Πολιτική

Μητσοτάκης: Στην Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός

Επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο πραγματοποιεί την Δευτέρα ο πρωθυπουργός. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι επαφές του.



Επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο πραγματοποιεί την Δευτέρα 21 Ιουνίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης .

Στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι , στο Προεδρικό Μέγαρο Al-Ittihadiya, στο Κάιρο. Μετά το πέρας των επαφών οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις.

Στις 15:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Μουσταφά Μαντμπουλί , στο πρωθυπουργικό μέγαρο.

Στις 16:10 ο πρωθυπουργός θα επισκεφτεί την κατοικία του Πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο, όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Αλεξάνδρεια.

Στις 18:45 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β', στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.

Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Εθνικό Μουσείο Αλεξανδρείας, τη Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας και το Ελληνικό Τετράγωνο Αλεξανδρείας όπου βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Ελληνική Κοινότητα Αλεξάνδρειας, τα Ελληνικά Σχολεία και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας.

