Αθλητικά

Τουρνούα “Ακρόπολις”: Το Πουέρτο Ρίκο κατέκτησε την 3η θέση

Παρουσιάζοντας δύο πρόσωπα, το Πουέρτο Ρίκο, επικράτησε του Μεξικού και τερμάτισε στην 3η θέση του τουρνουά.



Παρουσιάζοντας δύο πρόσωπα, το Πουέρτο Ρίκο, επικράτησε, μετά από «μάχη» στην 4η περίοδο του Μεξικού, με 72-75 και χάρη στην πρώτη νίκη του στο 30ο Τουρνουά «Ακρόπολις» τερμάτισε στην 3η θέση. Ο Γκαμπριέλ Χιρόν μείωσε στον πόντο, 67-68 2:44'' πριν τη λήξη για το Μεξικό, με τους Χιαν Λουίς Κλαβέλ, Πάρκερ και Ορτίθ να «καθαρίζουν» στο τέλος για το Πουέρτο Ρίκο.

Οι Μεξικανοί είχαν ένα κακό ξεκίνημα, όταν βρέθηκαν στο -9 (9-18) με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, ενώ ίδια ήταν η διαφορά και στο ημίχρονο (34-43). Με αντεπίθεση στην 3η περίοδο (επιμέρους σκορ σε αυτό το διάστημα 24-14 υπέρ του Μεξικού), όμως η ομάδα του Ομάρ Κιντέρος προσπέρασε με 45-44 και έκλεισε με υπέρ της διαφορά ενός πόντου (58-57) το 3ο δεκάλεπτο.

Πρώτος σκόρερ των νικητών αναδείχτηκε ο Χιαν Λουίς Λόπες Κλαβέλ με 17 πόντους (4 τρίποντα), ενώ 14 πόντους πρόσθεσε ο Σόσα.

Από το Μεξικό που κατέλαβε την 4η και τελευταία θέση του 30ου Τουρνουά «Ακρόπολις» με 3 ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις ξεχώρισαν οι Εστράδα (17π.), Χιρόν (17π., 7ρ.) και Στολ (15π.).

Τα δεκάλεπτα: 9-18, 34-43, 58-57, 72-75

ΜΕΞΙΚΟ (Ομάρ Κιντέρος): Εστράδα 17 (3), Χάιμες, Στολ 15 (4), Αμίγο 9, Χιρόν 17 (3), Καμάτσο, Ρέινα 4, Ντε Άρο, Ράμος 10 (1)

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ (Έντι Κασιάνο): Πινέιρο 2, Κοντίτ 8, Ροντρίγκες 7 (1), Μπράουν 4, Γκάντια 3 (1), Ντίας 4, Πάρκερ 6, Αντουχάρ, Σόσα 14 (1), Κλαβέλ Χιαν 17 (4), Ορτίθ 5 (1), Κλαβέλ Χιλμπέρτο 5 (1)

