Αθηνά Οικονομάκου: Εμβολιάστηκε κατά της COVID-19 και το ανακοίνωσε μέσω Instagram

Στις 9 Ιουνίου, η Αθηνά Οικονομάκου έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της με φυσιολογικό τοκετό. Τώρα, 11 μέρες μετά, εμβολιάστηκε κατά της COVID-19.

Η γνωστή ηθοποιός, Aθηνά Οικονομάκου με μια φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, έκανε γνωστή την είδηση του εμβολιασμού της, χωρίς, όμως, να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Αθηνά Οικονομάκου, μάλιστα, είχε δηλώσει προ ημερών πως....

