Κόσμος

Αλαμπάμα: Πολύνεκρη καραμπόλα εν μέσω καταιγίδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και 9 παιδιά, σε καραμπόλα 15 αυτοκινήτων. Τεράστιες καταστροφές από την τροπική καταιγίδα Κλοντέτ.



Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 9 παιδιά, σε καραμπόλα 15 αυτοκινήτων εν μέσω της τροπικής καταιγίδας Κλοντέτ στην Αλαμπάμα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο σερίφης της κομητείας του Μπάτλερ Ντάνι Μποντ (Danny Bond) είπε ότι τραυματίστηκαν επίσης πολλά άτομα. Τα θύματα δεν αναγνωρίστηκαν άμεσα.

Στο μεταξύ, ένας 24χρονος άντρας και ένα 3χρονο αγόρι σκοτώθηκαν όταν ένα δέντρο έπεσε στο σπίτι τους το Σάββατο λίγο έξω από τα όρια της πόλης Τουσκαλούζα (Tuscaloosa), δήλωσε ο επικεφαλής Μάρτι Σέλερς (Marty Sellers) της μονάδας βίαιων εγκλημάτων της περιοχής, τονίζοντας ότι δεν αναγνωρίστηκαν αμέσως τα θύματα και δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με έναν ιατροδικαστή νωρίς την Κυριακή.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν καθώς οι βροχοπτώσεις έπεσαν σε μεγάλο μέρος της βόρειας Αλαμπάμα και της Τζόρτζια αργά το Σάββατο. Είχαν αναφερθεί νωρίτερα 12 ίντσες (30 εκατοστά) βροχής από την «Κλοντέτ» κατά μήκος της ακτής του Μισισιπή.

Ειδήσεις σήμερα:

Καναδάς: πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι (εικόνες)

Τουρνούα “Ακρόπολις”: Το Πουέρτο Ρίκο κατέκτησε την 3η θέση

Euro 2020: Έντονη κριτική στον Σάντος – “Ανίκανος να διαλύσει τη γερμανική τακτική”