Φτιάξτε την απόλυτη δροσιστική μάσκα προσώπου με δυο απλά υλικά!

Οι ζεστές μέρες του καλοκαιριού δεν αποτελούν σύμμαχο της επιδερμίδας μας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και ο ήλιος καταπονούν το δέρμα και για αυτό, χρειαζόμαστε ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα.

Ένας από τους καλύτερος τρόπος να προστατέψουμε την επιδερμίδα μας είναι η after sun φροντίδα.

Δοκίμασε να φτιάξεις στο σπίτι, με απλά υλικά, την απόλυτη δροσιστική μάσκα προσώπου, που θα σας λύσει τα χέρια.

Τα δυο βασικά συστατικά της μάσκας είναι η αλόη βέρα και το γιαούρτι.

Η αλόη βέρα που αναμιγνύεται με γιαούρτι είναι το απόλυτο καλλυντικό που χρειάζεστε για να δροσιστείτε μετά από μια κουραστική μέρα στον ήλιο.

