Μπακοχρήστος: Χάλκινος στο Παγκόσμιο άρσης βαρών σε πάγκο

Ακόμα μία διάκριση για τον Έλληνα παραολυμπιονίκη που παραμένει 3ος στην παγκόσμια κατάταξη.

Την κατάκτηση ενός ακόμη μεταλλίου σε Παγκόσμιο Κύπελλο μέσα στο 2021, πανηγύρισε ο Δημήτρης Μπακοχρήστος. Μετά την πρωτιά στην Τιφλίδα, σήμερα, στο Ντουμπάι, κατέκτησε την 3η θέση στην κατηγορία των -54 κιλών άρσης βαρών σε πάγκο, διατηρώντας την 3η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία δίνει και τα «εισιτήρια» για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο «χάλκινος» Παραολυμπιονίκης του Ρίο είχε τρεις έγκυρες προσπάθειες στα 141, 150 και 160 κιλά αντίστοιχα.

Στην κατηγορία των -59 κιλών της ίδιας διοργάνωσης αγωνίστηκε ο Πασχάλης Κουλούμογλου, ο οποίος κατέλαβε την 6η θέση. Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος πριν από την έναρξη της διοργάνωσης βρισκόταν και στην 6η θέση της παγκόσμιας κατάταξης (σ.σ. οι οκτώ πρώτες δίνουν προκρίσεις για Τόκιο) με 179κ., είχε δύο έγκυρες προσπάθειες στα 161 και τα 170 κιλά αλλά και μία αποτυχημένη στα 172κ.

Να σημειωθεί ότι οι προκρίσεις, σε όλα τα αθλήματα, επικυρώνονται και ανακοινώνονται από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή.

