Euro 2020: Η Ελβετία νίκησε την Τουρκία και…περιμένει (εικόνες)

Την ολοκλήρωση των υπόλοιπων γκρουπ περιμένει η Ελβετία για να δει αν θα προκριθεί στους «16» του Euro 2020.

Η Ελβετία νίκησε 3-1 την Τουρκία στο Μπακού, κατέλαβε την τρίτη θέση του Α΄ ομίλου του EURO 2020 με τέσσερις βαθμούς και θα περιμένει την ολοκλήρωση των υπολοίπων γκρουπ, για να μάθει αν θα προκριθεί στη φάση των «16». Ο Σεφέροβιτς στο 6΄ και ο Σακίρι στο 26΄ και στο 68΄ πέτυχαν τα γκολ των νικητών, που έχασαν στη διαφορά τερμάτων τη δεύτερη θέση από την Ουαλία. Ο Καχβετσί στο 62΄ σημείωσε το μοναδικό τέρμα των Τούρκων στη διοργάνωση, από την οποία αποχωρούν χωρίς βαθμό.

Η Τουρκία, που πριν το ματς είχε κάποιες μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης, μπήκε δυνατά στο ματς και απείλησε στο 4΄ με δυνατό σουτ του Αϊχάν, που απέκρουσε δύσκολα ο Ζόμερ. Όμως, στην πρώτη κατ΄ουσίαν επίθεσή τους, οι Ελβετοί άνοιξαν το σκορ στο 6΄, με συρτό σουτ του Σεφέροβιτς λίγο έξω από την περιοχή, και δημιούργησαν νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Ο Ζόμερ διαφύλαξε το προβάδισμα με νέα απόκρουση στο 16΄, αυτή τη φορά σε προσπάθεια του Μουλντούρ, και στο 26΄ ο Σακίρι διπλασίασε τα τέρματα της «Nati», με εξαιρετικό σουτ από το ύψος της περιοχής.

Από κει κι έπειτα η Ελβετία έψαχνε όσο το δυνατόν ευρύτερο σκορ, είτε για να ξεπεράσει στη διαφορά τερμάτων την Ουαλία και να τερματίσει δεύτερη, είτε για να αυξήσει τις πιθανότητές να περάσει ως μία από τις τέσσερις καλύτερες τρίτες των έξι ομίλων. Στο 29΄ ο Σακίρι έχασε τεράστια ευκαιρία για το 3-0, καθώς νικήθηκε από τον Τσακίρ σε τετ-α-τετ, ενώ από την άλλη πλευρά ο Μουλντούρ δοκίμασε ξανά το πόδι του στο 33΄, αλλά ο Ζόμερ τον σταμάτησε ξανά, όπως και στο 43΄, όταν ο ίδιος παίκτης έκανε τρομερή κούρσα και μπήκε στην περιοχή, αλλά ούτε αυτή τη φορά κατόρθωσε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Γκλάντμπαχ.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι «άνοιξε», με ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Ο Τσακίρ είχε δύο καλές επεμβάσεις σε προσπάθειες των Εμπολό και Σεφέροβιτς και στο 62΄ η Τουρκία μείωσε με έναν «κεραυνό» του Καχβετσί έξω από την περιοχή, όμως στο 68΄ σε μία ιδανική ελβετική αντεπίθεση ο Τσούμπερ έδωσε την ασίστ και ο Σακίρι «εκτέλεσε» τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 3-1. Ο Τζάκα στο 77΄ «σημάδεψε» τη ρίζα του δοκαριού σε απευθείας εκτέλεση φάουλ, αλλά ακόμη κι αυτό να έμπαινε, η Ελβετία χρειαζόταν κι άλλο γκολ για να ξεπεράσει την Ουαλία και να περάσει ως δεύτερη. Με τέσσερις βαθμούς και αρνητικό συντελεστή τερμάτων (4-5), οι παίκτες του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς θα περιμένουν με αγωνία για να μάθουν αν θα συνεχίσουν στη διοργάνωση.

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: Τζάκα (78΄) - Τσαλχάνογλου (70΄), Τσελίκ (75΄), Σογιουντσού (76΄)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΒΕΤΙΑ (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Ζόμερ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Βίντμερ (90+2΄ Μπαμπού), Τζάκα, Φρόιλερ, Τσούμπερ (85΄ Μπενίτο), Σακίρι (75΄ Βάργκας), Σεφέροβιτς (75΄ Γκαβράνοβιτς), Εμπολό (85΄ Μεχμέντι)

ΤΟΥΡΚΙΑ (Σενιόλ Γκιουνές): Τσακίρ, Τσελίκ, Ντεμιράλ, Σογιουντσού, Μουλντούρ, Αϊχάν (64΄ Γιοκουσλού), Καχβετσί (80΄ Κοκτσού), Τουφάν (64΄ Γιαζιτσί), Τσαλχάνογλου (86΄ Τοκόζ), Ιντέρ (80΄ Καραμάν), Μπουράκ Γιλμάζ

