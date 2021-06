Κοινωνία

Πετράλωνα – Καταγγελία για βιασμό: Εξιτήριο για την 50χρονη

Η 50χρονη κατήγγειλε πως ξυλοκοπήθηκε και βιάστηκε από ένοικο της πολυκατοικίας, ενώ εξετάζεται αν υπήρχε και δεύτερος δράστης.



Εξιτήριο από το Γενικό Κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας πήρε η 50χρονη γυναίκα, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε διαμέρισμα στα Πετράλωνα.

Η 50χρονη οδηγήθηκε στο νοσοκομείο αιμόφυρτη και βαριά χτυπημένη στο πρόσωπο. Από τις πρώτες εξετάσεις διαπιστώθηκε πως φέρει κάταγμα ρινικού και κάκωση δεξιού οφθαλμού, γεγονός που επιβεβαιώνει πως έπεσε μεταξύ άλλων και θύμα ξυλοδαρμού από τον δράστη.



Οι γιατροί αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου να διαπιστώσουν αν βρέθηκαν δείγματα DNA του δράστη ή των δραστών της βάναυσης επίθεσης.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ένας από τους ανθρώπους που έσπευσαν να βοηθήσουν την γυναίκα, όταν μετά από ώρες κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το διαμέρισμα όπου φέρεται να βίωσε τον «εφιάλτη», την ώρα που η καθαρίστρια της πολυκατοικίας καθάριζε το ασανσέρ, ο άνδρας βγήκε από το διαμέρισμα του, την άρπαξε και την οδήγησε μέσα στο διαμέρισμα του, όπου την κράτησε από τις 10 το πρωί έως και περίπου στις 4 το απόγευμα.

