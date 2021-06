Πολιτισμός

Αίγυπτος: Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Γυναικών με ελληνική παρουσία

Η σκηνοθέτης Ιωάννα Κρυωνά συμμετέχει ως μέλος της κριτικής επιτροπής στο φεστιβάλ που ξεκινά σε λίγες μέρες.

Σημαντική θα είναι η ελληνική παρουσία στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Γυναικών του Ασουάν, που πραγματοποιείται από 24 έως 29 Ιουνίου, με τη συμμετοχή της σκηνοθέτριας Ιωάννας Κρυωνά, ως μέλους της Κριτικής Επιτροπής για το διαγωνιστικό κομμάτι των ταινιών μικρού μήκους.

Όπως αναφέρει η «Egypt Today», μαζί με την Κρυωνά, στην εν λόγω Κριτική Επιτροπή συμμετέχει η Αιγύπτια μεγάλη ηθοποιός Χάνα Σίχα και η καταγόμενη από τη Συρία και την Ολλανδία Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Αραβικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ Ρος Αμπντελφατάχ .

Φέτος, η διοίκηση του φεστιβάλ θα τιμήσει τη Γαλλίδα ηθοποιό Μάχα Μέριλ στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ που χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αίγυπτο.

