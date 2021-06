Αθλητικά

Τουρνουά “Ακρόπολις” - Εθνική Ελλάδας: Ήττα από την Σερβία και δεύτερη θέση

Η Εθνική κατέλαβε τη δεύτερη θέση, πίσω από τους αήττητους Σέρβους.



Η εθνική δεν πραγματοποίησε καλή εμφάνιση απέναντι στη Σερβία, στην 3η και τελευταία ημέρα του 30ου Τουρνουά «Ακρόπολις», ηττήθηκε με 75-64, στο ΟΑΚΑ και κατέλαβε τη δεύτερη θέση, πίσω από τους αήττητους Σέρβους.



Στην «πρόβα τζενεράλε» της πριν το Προολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά (29/6-4/7), η «επίσημη αγαπημένη» δεν έδειξε διάθεση στην άμυνα, ούτε συνεργασίες στην επίθεση απέναντι στη «μισή» Σερβία. «Λαβωμένη» και η ίδια, η εθνική αναμένει την ενσωμάτωση του Νικ Καλάθη (παρακολούθησε τον αγώνα στο ΟΑΚΑ ο άσος της Μπαρτσελόνα), για να αναχωρήσει για τη Βικτόρια σε μία ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή, αφού την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες εξασφαλίζει μόνο η πρώτη ομάδα του Προολυμπιακού Τουρνουά του Καναδά.

Ο Ντίνος Μήτογλου, με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος της εθνικής απόψε. Από τη Σερβία ξεχώρισαν οι Αλέξα Αβράμοβιτς και Όγκνιεν Ντόμπριτς, ενώ δεν είχε αντίπαλο στη ρακέτα ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς.

Εκτός δωδεκάδας έμειναν για την εθνική οι Βασίλης Σπανούλης, Νικ Καλάθης, Βασίλης Μουράτος, Γιάννης Αθηναίου, Νικ Χουγκάζ και Γιώργος Παπαγιάννης.

Με τους Λαρεντζάκη και Σλούκα να ευστοχούν σε σουτ τριών πόντων, η εθνική ξεκίνησε με θετικά δείγματα την αναμέτρηση. Οι Κασελάκης και Μήτογλου πήραν τη σκυτάλη για το 12-5 (5’), αλλά η Σερβία μείωσε με ένα ξέσπασμα στον έναν πόντο (12-11, 5’30’’). Η εθνική συνέχισε με καλύτερο ρυθμό με τον Ντόμπριτς να φέρνει τον αγώνα στα ίσα στο δεύτερο δεκάλεπτο (22-22, 12’). Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια και το πρώτο μέρος να κλείνει 34-37.

Οι Σέρβοι βρήκαν το ρυθμό τους με έναν εξαιρετικό Ντόμπριτς στη θέση του οδηγού να οδηγεί στο +16 (42-58, 28’) με αρωγούς τους Πέτρουσεφ και Αβράμοβιτς. Ο Χάρης Γιαννόπουλος με σουτ τριών πόντων έδωσε κάποιες ανάσες (50-64, 32’) και με το τρίτο από τα 6μ75 δικό του εύστοχο σουτ η διαφορά μειώθηκε στους οκτώ πόντους (58-66, 35’30’’). Η Σερβία, όμως είχε τις λύσεις και έφτασε στην τελική επικράτηση με 75-64 κλείνοντας το Τουρνουά «Ακρόπολις» αήττητη.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 34-37, 45-60, 64-75

ΕΛΛΑΔΑ (Ρικ Πιτίνο): Ρογκαβόπουλος, Χρυσικόπουλος, Λούντζης 6, Κατσίβελης 2, Λαρεντζάκης 5, Καββαδάς 6, Σλούκας 10, Μποχωρίδης, Γιαννόπουλος 9, Αντετοκούνμπο 3, Κασελάκης 6, Μήτογλου 17

ΣΕΡΒΙΑ (Ιγκόρ Κοκόσκοφ): Πετρούσε 11, Μπιέλιτσα 5 (1), Μιλοσάβλιεβιτς, Λάζιτς, Γιόβιτς 7 (1), Νταβίντοβατς, Αβράμοβιτς 18 (1), Ντόμπριτς 18 (4), Άντζουσιτς 4 (1), Μαριάνοβιτς 12

