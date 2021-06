Κόσμος

Πολωνία: πάνω από 100 άστεγοι μετά από φωτιά (εικόνες)

Παρανάλωμα του πυρός έγινε χωριό της Πολωνίας, αφήνοντας άστεγους τουλάχιστον 100 ανθρώπους.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το Σάββατο στο χωριό Nowa Biala στην Πολωνία, προκαλώντας την καταστροφή 21 σπιτιών και 23 κτηρίων αγροτικών εργασιών.

Περίπου 400 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της καταστροφικής φωτιάς, όμως τα σπίτια ήταν χτισμένα πολύ κοντά το ένα με το άλλο και κάποια από αυτά ξύλινα, με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες το χωριό.

Εννέα άτομα τραυματίστηκαν, το ένα που έπεσε από τη στέγη του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πάνω από 100 άνθρωποι έμειναν άστεγοι, αφού τα σπίτια τους καταστράφηκαν από τη φωτιά.

Οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τη φωτιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν διευκρινιστεί.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας επισκέφτηκε την περιοχή, διαβεβαιώνοντας τους κατοίκους ότι, το Κράτος θα βοηθήσει άμεσα.

