Κερτ Ράσελ και Γκόλντι Χόουν: Από τη Θεσσαλονίκη, διακοπές στη Σκιάθο (εικόνες)

Στην Ιερά Κοινοβιακή Μόνη Ευαγγελισμού της Θεοτόκου βρέθηκαν ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χόουν, προτού πάνε στη Σκιάθο.

Διακοπές στη Σκιάθο θα κάνουν ο Κερτ Ράσελ και Γκόλντι Χόουν.

Το ζευγάρι του Χόλυγουντ βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου παραβρέθηκε στην τελετή των εγκαινίων της έκθεσης «Η Πρώτη Σημαία», στην Ιερά Κοινοβιακή Μόνη Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Εκεί, συνομίλησαν με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα. Ο ίδιος τους μίλησε για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των Σποράδων με τη Θεσσαλονίκη καθώς και για τις προσπάθειες που κάνει η διοίκηση για την εξωστρέφεια της πόλης.

Ο κ. Ζέρβας αναφέρθηκε και στην ταινία που πρόκειται να γυριστεί το επόμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας. Οι δύο ηθοποιοί ενθουσιάστηκαν σε αυτό το άκουσμα και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα όσα συμβαίνουν στην πόλη.

