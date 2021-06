Αθλητικά

Μήτογλου: στην Αρμάνι η συνέχεια της καριέρας του

Ποιοι λόγοι των ώθησαν, όπως εξήγησε, να αφήσει τους «πράσινους» και να μετακομίσει στο Μιλάνο.

Στην Αρμάνι Μιλάνο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντίνος Μήτογλου. Ο διεθνής φόργουορντ ενημέρωσε τον Παναθηναϊκό αργά το βράδυ της Κυριακής (20/6) για την απόφασή του να μη συνεχίσει την καριέρα του στους «πράσινους».

Στην τελική επιλογή του να πει το «ναι» στην Αρμάνι έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο η παρουσία του Έτορε Μεσίνα στην τεχνική ηγεσία.

Ο 25χρονος φόργουορντ, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ απέναντι στη Σερβία, στον τελευταίο αγώνα της εθνικής στο Τουρνουά «Ακρόπολις», είχε πρόταση και από τον Ολυμπιακό, ενώ ο Παναθηναϊκός ανέβασε την προσφορά του για να τον πείσει να παραμείνει στο τριφύλλι».

Όπως εξήγησε, όμως ο Μήτογλου στη διοίκηση του Παναθηναϊκού, οι λόγοι που επιλέγει να αποχαιρετήσει τους «πράσινους» μετά από τέσσερα χρόνια, δεν αφορούν το οικονομικό.

Η επιθυμία του να αγωνιστεί εκτός Ελλάδας, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Μεσίνα, σε μία ομάδα με υψηλούς στόχους στη Euroleague, είναι όλα αυτά τα οποία οδηγούν τον Ντίνο Μήτογλου εκτός Παναθηναϊκού.

Η ιταλική ομάδα, της οποίας γενικός διευθυντής διατελεί ο Χρήστος Σταυρόπουλος προσέφερε συμβόλαιο διετούς διάρκειας στον Μήτογλου, το οποίο και θα υπογράψει την Δευτέρα (21/6).

