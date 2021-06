Αθλητικά

European Super League: Ο Λαπόρτα επανήλθε δριμύτερος

Βήμα πίσω δεν κάνει από το εγχείρημα για την κλειστή λίγκα ο επικεφαλής της Μπαρτσελόνα.

«Προχωρούμε με τη Super League, η UEFA έχει υποχωρήσει. Έχουμε δίκιο». Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Χουάν Λαπόρτα, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης των μελών του συλλόγου επέστρεψε στο πρότζεκτ της ευρωπαϊκής κλειστής Λίγκας, που αποτέλεσε αιτία ανοιχτού πολέμου με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η «Μπάρτσα» και η Γιουβέντους είναι οι μόνοι ιδρυτικοί σύλλογοι (από τους 12 που ξεκίνησαν), οι οποίοι δεν έχουν κάνει ούτε βήμα πίσω. «Αν θέλουμε το ποδόσφαιρο να είναι πιο ελκυστικό και βιώσιμο, πρέπει να παίξουμε αυτό το στοίχημα. Η UEFA έχει αποσύρει την πειθαρχική διαδικασία που μας επιτρέπει να παίξουμε στο Champions League. Έχουμε δίκιο», είπε.

Ο νούμερο ένα της καταλανικής ομάδας επανέλαβε ότι «το εγχείρημα είναι ζωντανό, η UEFA δεν ήθελε να δεχτεί διάλογο και δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη που θέλαμε να γίνουμε κυρίαρχοι του πεπρωμένου μας. Δεν θα πληρώσουμε κυρώσεις, έχουμε δίκιο».

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα εξήγησε ότι «αν συγκρίνουμε τα χρήματα της Super League με τα χρήματα του Champions League, δεν υπάρχει σύγκριση. Μιλάμε για 180 εκατομμύρια έναντι 400. Η μορφή θα είναι περισσότερο ελκυστική για όλους και θέλουμε να το προχωρήσουμε, ξεκινώντας από το διάλογο με την UEFA και την FIFA».

Και συνέχισε: «Η FIFA είναι πιο κοντά στην προσέγγισή μας, όχι σαν την UEFA. Είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορέσουμε να επικυρώσουμε αυτό το τουρνουά. Διατηρούμε επαφή με τους συλλόγους που έχουν φύγει και γνωρίζουμε ότι, εάν η δράση που αναλαμβάνουμε βάσει της δικαστικής απόφασης θα είναι επιτυχής, η σύμβαση που έχουν με την UEFA δεν θα παραμείνει σε ισχύ».

Ο Λαπόρτα επανέλαβε επίσης ότι «θα ήταν ένα πρωτάθλημα με αξιοκρατία, αλληλεγγύη και κανόνες, δημιουργούμε κάτι νέο. Δεν μπορεί οι σύλλογοι να χάνουν χρήματα και κέρδη από την UEFA. Εργαζόμαστε για να κάνουμε όλους τους διαγωνισμούς συμβατούς. Πρέπει να εργαστούμε για να είμαστε σε θέση για διάλογο με την UEFA, αλλά δεν θα είναι εύκολο γιατί διαλύεται ένα μονοπώλιο που έχουν οικοδομήσει».

