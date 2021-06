Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Δικηγόρος πιλότου: υπάρχουν στοιχεία που θα αποκαλύψει στον ανακριτή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε στον ΑΝΤ1, για την βραδιά του φόνου, ο συνήγορος του καθ΄ ομολογία δολοφόνου της άτυχης Καρολάιν. Τι είπε για το κίνητρο του 33χρονου.

«Δεν υπήρχε κίνητρο, δεν υπήρχε προσχεδιασμός, δεν υπάρχει ζήτημα εξ αρχής αν υπήρξε τρίτο πρόσωπο. Για την ύπαρξη τρίτου προσώπου δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε από τους αστυνομικούς ούτε από τον Εισαγγελέα», είπε ο Αλ. Παπαιωαννίδης, ένας εκ των συνηγόρων του 33χρονου καθ΄ ομολογία δολοφόνου της 20χρονης Καρολάιν, στα Γλυκά Νερά.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφορικά με όσα συνέβησαν την μοιραία νύχτα, «μιλάμε για μια ακραία κατάσταση εκείνη την νύχτα και κανείς δεν μπορεί να ξέρει την ψυχολογία του».

Ο συνήγορος του συζυγοκτόνου, ο οποίος μιλώντας στον ΑΝΤ1 υποστήριξε ότι θα ήθελε «να γυρίσει τον χρόνο πίσω», είπε στον Γιώργο Παπαδάκη, ότι ο πιλότος «στην απολογία του στους αστυνομικούς παρέθεσε μια σειρά γεγονότων από το παρελθόν που οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση».

Ωστόσο, επεσήμανε ότι «όχι μόνο ως συνήγορος, αλλά και ως πολίτης, δεν μπορώ να ξέρω τι σκεφτόταν εκείνη την στιγμή».

Όπως αποκάλυψε, «αύριο ο 33χρονος θα δώσει πολλές πρόσθετες λεπτομέρειες κατά την απολογία του στον ανακριτή. Στοιχεία που δεν έχει αναφέρει μέχρι στιγμής, δεν τα έχει καταθέσει στους αστυνομικούς. Αυτά τα στοιχεία θα φωτίσουν τις συνθήκες του εγκλήματος».

Ειδήσεις σήμερα:

Επανομή – Ιατρικό λάθος: Καταγγελία για θάνατο 14χρονης

Μήτογλου: στην Αρμάνι η συνέχεια της καριέρας του

Ο καιρός την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Ζέστη και τοπικές βροχές