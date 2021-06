Κοινωνία

Κακοκαιρία στην Θεσσαλία: Σφοδρή χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές (εικόνες)

Μεγάλες καταστροφές καλλιεργειών προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ζημιές και σε Πέλλα, Κοζάνη.



Τεράστιες είναι οι καταστροφές καλλιεργειών σε περιοχές της Θεσσαλίας αλλά και της Μακεδονίας που προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα της Κυριακής.

Η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα να «αφανιστούν» χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης, με τους παραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση.





Χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού έπεσε σε χωριά των Τρικάλων

Σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε χωριά στα Ανατολικά των Τρικάλων. Το χαλάζι που είχε μέγεθος καρυδιού σάρωσε την περιοχή από τους Γεωργανάδες μέχρι το Πετρωτό καταστρέφοντας ολοσχερώς τις καλλιέργειες. Οι αγρότες της περιοχής έχουν πάθει μεγάλη οικονομική ζημιά καθώς περίμεναν να βγάλουν τα προϊόντα τους στην αγορά.

Ολοκληρωτική καταστροφή σε χωριά του Δήμου Φαρκαδόνας

Δέκα λεπτά της ώρας ήταν αρκετά για να καταστραφούν τα πάντα, ισχυρίζονται οι αγρότες σε περιοχές του Δήμου Φαρκαδόνας. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Φανερωμένη, τον Πετρόπορο και τη Νομή, αφανίστηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, βυθίζοντας πλέον στην απόγνωση τους παραγωγούς. Όπως έγινε γνωστό, καταστράφηκαν καλλιέργειες, ζαρζαβατικών, βαμβακιού, τριφυλλιού, μποστανικών, αμπέλου και καλαμποκιού.

Η καταστροφή σύμφωνα με τους αγρότες είναι ολοκληρωτική καθώς όπως είπαν σε τοπικά Μέσα Ενημέρωσης έχουν απομείνει μόνο οι κορμοί των φυτών.Σήμερα περισσότερο από ποτέ ζητούν τη στήριξη της πολιτείας για άμεσους ελέγχους και αποζημιώσεις.

Η κακοκαιρία σάρωσε και την Καρδίτσα

Μεγάλης έντασης μπουρίνι έπληξε το απόγευμα της Κυριακής σχεδόν ολόκληρο τον νομό Καρδίτσας. Παράλληλα, χαλαζόπτωση σε περιοχές των Δήμων Παλαμά και Σοφάδων προκάλεσε τεράστια καταστροφή στις καλλιέργειες.

Το κύριο χαρακτηριστικό του φαινομένου ήταν οι πολύ ισχυροί άνεμοι που δημιούργησαν προβλήματα , ενώ υπήρξε τουλάχιστον μία περίπτωση πτώσης δέντρου, που από οικόπεδο έπεσε σε μπαλκόνι, μέσα στην Καρδίτσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει οποιοσδήποτε τραυματισμός, πέραν των υλικών ζημιών σε μια τέντα.

Αναφέρθηκαν επίσης καταστροφές σε αποθήκες και σε μαντριά που βρίσκονται σε οικισμούς του Δήμου. Ακόμα πτώσεις δέντρων και αντικειμένων αναφέρθηκαν επί της Ε.Ο. Καρδίτσας - Αθηνών στο τμήμα έως το Δέλτα, όπως και στην περιοχή της Καρδιτσομαγούλας.

Την ίδια ώρα υπήρξε και πρόβλημα ηλεκτροδότησης στην περιοχή της πλατείας Λάππα στην Καρδίτσα. Σοβαρότατα προβλήματα παρουσιάστηκαν και στο Καρποχώρι, με το χαλάζι να καταστρέφει πολύ μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών που σε πρώτη φάση είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστούν. Την ίδια στιγμή ο αέρας έριξε δέντρα και προκάλεσε ζημιές σε στέγες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων, έλαβε 80 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν κυρίως σε κοπές δέντρων αρκετά εκ των οποίων έπεσαν σε οδόστρωμα.

Kαταστροφές σε Πέλλα και Κοζάνη

Eν τω μεταξύ για ολική καταστροφή από το χαλάζι που έπεσε στην περιοχή της Πέλλας αλλά και της Κοζάνης μιλούν οι παραγωγοί κερασιών και ροδάκινου. Οι αγρότες εκφράζουν την ανησυχία τους διότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Δείτε το παρακάτω βίντεο από το Δρέπανο Κοζάνης:

Πηγές: karditsalive.net, trikalavoice.gr, kozanimedia.gr

