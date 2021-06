Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca - Βασιλακόπουλος: Απειροελάχιστος ο κίνδυνος θρόμβωσης με την δεύτερη δόση

Ποια είναι η πορεία του κορονοϊού στην χώρα. Τι είπε για την "ανοσία της αγέλης" και το ενδεχόμενο νέου κύματος πανδημίας το φθινόπωρο.



Για σοβαρή αποκλιμάκωση της πανδημίας του κορονοϊού και μείωση όλων των δεικτών και των θανάτων έκανε λόγο, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Ωστόσο, σημείωσε ότι «δεν πρέπει να το πάρουμε σαν λάθος μήνυμα ότι η πανδημία τελείωσε ή να καθυστερήσουμε τον εμβολιασμό, γιατί έτσι δεν θα επιτύχουμε την «ανοσία της αγέλης»».



Τόνισε ότι τώρα που μπήκαμε στο θερινό ηλιοστάσιο και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, « αυτή την στιγμή η μετάδοση του ιού είναι η μικρότερη δυνατή», σημείωσε όμως ότι «δεν αποκλείεται να έρθει νεο κύμα από το φθινόπωρο».

Σχολιάζοντας την δήλωση του Ιταλού Πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι ότι δεν θα κάνει την δεύτερη δόση του εμβολίου με AstraZeneca, αλλά με άλλο εμβόλιο δηλώνοντας μάλιστα ότι «η μέθοδος του λεγόμενου «μεικτού εμβολιασμού», είναι απόλυτα ασφαλής» ο κ. Βασιλακόπουλος απάντησε:

«Προφανώς αυτό δημιουργεί προβληματισμό στον κόσμο», είπε. Ωστόσο, σημείωσε ότι επιστημονικά θεωρεί ότι «είναι λάθος αυτό που δήλωσε ο Ντράγκι», καθώς ανέφερε ότι μέχρι στιγμής «δεν υπάρχουν μελέτες για την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού με διαφορετικά εμβόλια».



Παράλληλα, σημείωσε ότι ο εμβολιασμός με διαφορετικά εμβόλια «έχει περισσότερες παρενέργειες, δεν έχει αποδεδειγμένη κλινική αποτελεσματικότητα» και πρόσθεσε ότι είναι «απειροελάχιστος ο κίνδυνος θρόμβωσης με την δεύτερη δόση AstraZeneca».

