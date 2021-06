Life

Άλιμος - Σάββας: Ο “καρχαρίας” που “τρώει” πλαστικά (εικόνες)

Εγκαταστάθηκε στην παραλία Αλίμου το πρώτο «ανακυκλόψαρο» στην Ελλάδα.



Εγκαταστάθηκε στην παραλία Αλίμου και ξεκίνησε ήδη να «τρώει» πλαστικά ο «Σάββας», το πρώτο «ανακυκλόψαρο» στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια μεταλλική κατασκευή σε σχήμα καρχαρία, που ως στόχο έχει να συγκεντρώνει πλαστικό για ανακύκλωση, αλλά και να ευαισθητοποιεί περιβαλλοντικά όλους τους πολίτες και κυρίως τα παιδιά. Ενώ, αντίστοιχο «αδερφάκι» του υπάρχει και στην Κύπρο.

Ο Σάββας εγκαταστάθηκε πρόσφατα μπροστά ακριβώς από το Cine Alimos, από τους εθελοντές της περιβαλλοντικής οργάνωσης All For Blue Organization και τη φαρμακευτική εταιρία Medochemie.

Πριν τα εγκαίνια, οι πιστοποιημένοι δύτες του οργανισμού και αθλητές της ομάδας onebreath.gr είχαν πραγματοποιήσει υποβρύχιο καθαρισμό στην περιοχή μπροστά από τον καρχαρία.

Μάλιστα, ο κόσμος έδειξε να ανταποκρίνεται άμεσα καθώς μικροί και μεγάλοι σπεύδουν να «ταΐσουν» τον Σάββα με πλαστικά καθημερινής χρήσης, κάθε είδους.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η επικεφαλής του All For Blue Organisation Κατερίνα Τοπούζογλου, «στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, και να δοθεί το καλό παράδειγμα ενόψει και της έναρξης της τουριστικής περιόδου».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ιδέα του "ανακυκλόψαρου" αποδεικνύεται πολύ επιτυχημένη, αν κρίνει κανείς από την ενθουσιώδη αντίδραση των μικρών παιδιών, που παραβρέθηκαν στην παραλία και γέμισαν με πλαστικά μπουκάλια την κοιλιά του πεινασμένου καρχαρία».

Από την πλευρά του ο έμπειρος εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης της ομάδας onebreath.gr, και πρώην πρωταθλητής υγρού στίβου Δημήτρης Κούμουλος, ο οποίος συμμετέχει τακτικά σε υποβρύχιους καθαρισμούς, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ επισημαίνει: «Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της σχέσης μας με τη φύση, μέσω της προστασίας του, σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων αναψυχής ή και αθλητισμού, είναι δείγμα πολιτισμού».

Όπως αναφέρει: «Στην Ελλάδα αν και ειδικά οι νέες γενιές είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, δυστυχώς παρατηρούμε συμπεριφορές που αποδεικνύουν την έλλειψη σεβασμού από μερίδα συμπολιτών μας. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε δυνάμεις και να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι για να αλλάξουν αυτές οι συμπεριφορές. Και ο Σάββας είναι σύμμαχός μας σε αυτή την προσπάθεια».

Τέλος, όπως έγινε γνωστό, ότι «τρέχει» διαγωνισμός, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να ανεβάσουν φωτογραφία τους την ώρα που «ταΐζουν» τον Σάββα με το hashtag #AllForBlue και κάθε εβδομάδα θα προσφέρονται στην πιο ευρηματική φωτογραφία, δώρο ένα πουγκί ανοξείδωτα, μπλε καλαμάκια από τον οργανισμό All For Blue.

