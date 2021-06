Αθλητικά

NBA: Χοκς - Μπακς στους τελικούς της Ανατολής

Πως η ομάδα της Ατλάντα, με έναν εκπληκτικό Χέρτερ, κατάφερε να πάρει την πρόκριση.

Οι Χοκς θα είναι αντίπαλοι των Μπακς στους τελικούς της Ανατολής.

Η ομάδα της Ατλάντα, έχοντας πρωταγωνιστή τον Κέβιν Χέρτερ, που έφτασε σε ρεκόρ καριέρας στα playoffs με 27 πόντους, νίκησε με 103-96 τους Σίξερς στο Game 7 των ημιτελικών και εξασφάλισε (4-3) θέση στους τελικούς, καταφέρνοντας να κερδίσει τρία παιχνίδια στη Φιλαδέλφεια σε αυτή τη σειρά.

Από κοντά σε απόδοση ο Τζον Κόλινς, που έφτασε σε double double, με 14 πόντους και 16 ριμπάουντ, ενώ ο Ντανίλο Γκαλινάρι είχε 17 πόντους και ο Γκλιντ Κάπελα 13 για τους Χοκς, που έφτασαν στους τελικούς για πρώτη φορά από το 2015.

Κορυφαίος των Σίξερς ο Τζόε Εμπίντ με doubla double, 31 πόντους και 11 ριμπάουντ, αλλά έκανε οκτώ λάθη. Ο Τομπίας Χάρις-επίσης σε double double- πρόσθεσε 24 πόντους και 14 ριμπάουντ, ο Σεθ Κάρι είχε 16 πόντους και ο Μπεν Σίμονς μοίρασε 13 ασίστ.

